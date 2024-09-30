Байден всеми способами пытается избежать новой полномасштабной войны: о чем речь

Риск полномасштабной войны на Ближнем Востоке увеличивается в разы. Президент США Джо Байден заявил, что ее необходимо избежать. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Sky News".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, Байден заявил, что проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, но не сообщил подробностей о дате переговоров.

Кроме того, президент США уклонился от ответа на вопрос о том, о чем будут говорить лидеры.

"Я скажу вам, что я ему скажу, когда буду с ними говорить", — отметил Джо Байден.

На вопрос о том, можно ли избежать полномасштабной в войны на Ближнем Востоке, он ответил, что это необходимо сделать.

"Это необходимо. Мы действительно должны этого избежать", — ответил президент Америки.

Sky News отмечает, что США являются верным союзником Израиля, но страна неоднократно заявляла, что хочет избежать эскалации на Ближнем Востоке.

Читайте также на портале "Комментарии" — ряд стран Запада рассматривают возможность эвакуации населения Ливана в случае начала полномасштабной войны страны с Израилем. Убежище людям согласны предоставить Турция и Кипр. Об этом сообщает "Reuters".

Отмечается, что Кипр является ближайшей страной-членом Европейского Союза, расположенной примерно в 264 км от Ливана. Он был в авангарде усилий по оказанию морской помощи Сектору Газа, а в прошлом использовался для координации эвакуации из Ливана. В 2006 году в Кипре нашли пристанище почти 60 тысяч беженцев после того, как вспыхнула война в Израиле. Нынешнее потенциальное наземное вторжение Израиля на юг Ливана и ответ со стороны "Хезболлы" в виде ударов баллистическими ракетами и БПЛА, может стать причиной массовой эвакуации как из Ливана, так и из отдельных районов Израиля.



