Байден всеми способами пытается избежать новой полномасштабной войны: о чем речь

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Кравцев Сергей
Риск полномасштабной войны на Ближнем Востоке увеличивается в разы. Президент США Джо Байден заявил, что ее необходимо избежать. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Sky News".
Джо Байден. Фото: из открытых источников
Издание отмечает, Байден заявил, что проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, но не сообщил подробностей о дате переговоров.
Кроме того, президент США уклонился от ответа на вопрос о том, о чем будут говорить лидеры.
На вопрос о том, можно ли избежать полномасштабной в войны на Ближнем Востоке, он ответил, что это необходимо сделать.
Sky News отмечает, что США являются верным союзником Израиля, но страна неоднократно заявляла, что хочет избежать эскалации на Ближнем Востоке.
Читайте также на портале "Комментарии" — ряд стран Запада рассматривают возможность эвакуации населения Ливана в случае начала полномасштабной войны страны с Израилем. Убежище людям согласны предоставить Турция и Кипр. Об этом сообщает "Reuters".
Отмечается, что Кипр является ближайшей страной-членом Европейского Союза, расположенной примерно в 264 км от Ливана. Он был в авангарде усилий по оказанию морской помощи Сектору Газа, а в прошлом использовался для координации эвакуации из Ливана. В 2006 году в Кипре нашли пристанище почти 60 тысяч беженцев после того, как вспыхнула война в Израиле. Нынешнее потенциальное наземное вторжение Израиля на юг Ливана и ответ со стороны "Хезболлы" в виде ударов баллистическими ракетами и БПЛА, может стать причиной массовой эвакуации как из Ливана, так и из отдельных районов Израиля.
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