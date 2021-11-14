Байден высказался о ситуации с мигрантами в Польше

В Соединенных штатах отреагировали на эскалацию конфликта у границы с Беларусью. В администрации президента говорят, что ситуация проблематична. В НАТО и Евросоюзе называют нашествие мигрантов — политическим давлением и искусственно созданным кризисом. Об этом пишет Голос Америки.

Джо Байден, фото из Twitter/krymrealii

Джо Байден говорит, что сообщал России и Беларуси о беспокойстве относительно ситуации ранее и их политические лидеры знают о позиции Штатов. Вице-президент США Камала Гаррис отметила, что общалась с президентом Франции по этому поводу.

Страны Запада считают, что за нелегальной миграцией стоит Беларусь и эта ее деятельность вызывает беспокойство. В Совете безопасности ООН и НАТО также осуждают действия Беларуси по допуску нелегальных мигрантов к границе Евросоюза и оказанию таким образом политического давления.

Страны Европы считают, что Беларусь совершает такую деятельность с целью "дестабилизации соседей и отвлечения внимания международного сообщества от ситуации в стране, где нарушаются права человека.

В свою очередь Владимир Путин добавляет, что Россия не имеет отношения к проблеме с мигрантами, хотя и оказывает военную поддержку Беларуси. Пока известно, что на границе с Польшей находятся примерно две тысячи мигрантов из стран Ближнего Востока. В то же время Беларусь, Польша и Украина усиливают свои границы в зоне конфликта и стягивают туда пограничников и подкрепления. В ООН призывают Беларусь предоставить мигрантам гуманитарную помощь и говорят, что люди находятся в ужасающих условиях.

Как сообщал портал "Комментарии", Александр Лукашенко хочет разместить российские "Искандеры" у границ. Глава белорусских властей говорит, что их армия готова к военным действиям и неплохо вооружена. Однако он стремится установить ракетные комплексы у границ с Украиной и Польшей.



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