Байден высказался по поводу идеи Киссинджера об обмене украинских территорий на мир с агрессором

Президент США Джо Байден ответил журналистам на вопрос об украинских территориях, которые Генри Киссинджер во время речи в Давосе предлагал отдать россии в обмен на прекращение войны. Об этом сообщают на сайте Белого дома.



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Глава Белого дома считает, что только Украина имеет право решать, что делать со своей территорией, закрепленной Конституцией и международными договорами.

"Я с самого начала говорил — не все со мной согласны — ничего об Украине без Украины. Это их территория. Я не собираюсь говорить им, что они должны, а что не должны делать. Но мне кажется, что в определенный момент здесь придется добиться урегулирования путем переговоров. И что это значит, я не знаю. Я не думаю, что кто-нибудь знает на тот момент. Но между тем мы будем продолжать давать украинцам все, чтобы они могли защищаться", – сообщил Байден в комментарии во время пресс-конференции в городе Рехобот 3 июня.

Также Байден подчеркнул, что война Путина повлекла за собой рост цен на продукты питания, потому что Украина и россия являются двумя основными мировыми житницами для пшеницы и кукурузы – основного продукта для многих продуктов питания во всем мире.

По его словам, в настоящее время в Украине хранится 20 миллионов тонн зерна последнего урожая. Из-за вторжения Путина и блокады портов, через которые могли вывезти это зерно для остального мира, этого не происходит.

"Я с самого начала говорил американскому народу, что решение Путина жестоко вторгнуться в суверенное государство будет иметь влияние и на США. И я тесно сотрудничаю с нашими европейскими партнерами, чтобы было экспортировано большее количество зерна, которое сейчас заблокировано в Украине, на мировой рынок, что может помочь снизить цены", – заявил он.

Как писал портал "Комментарии", Зеленский пригласил города США к участию в украинском амбициозном проекте.

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