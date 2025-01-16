Байден выступил с прощальной речью: что заявил об Украине

Прощальная речь президента США Джо Байдена была довольно лаконичной. Тем не менее, он нашел время упомянуть в ней Украину в контексте внешнеполитических достижений и того, как он "укрепил НАТО". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает канал "CNN", цитируя главу Белого дома.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Отмечается, что Джо Байден выступил с прощальной речью в Овальном кабинете Белого дома, готовясь к завершению своего президентского срока на следующей неделе.

Размышляя о своем наследии и достижениях своей администрации, Байден сказал, что он надеется, что они сохранятся на долгие годы.

"Понадобится время, чтобы почувствовать полное влияние того, что мы сделали вместе. Но семена посеяны, и они будут расти и цвести десятилетиями", – заявил Джо Байден.

Президент США также похвастался внешнеполитическими достижениями и указал на то, как он "укрепил НАТО".

"Украина остается свободной, и мы опередили нашу конкуренцию с Китаем и многое другое", – подчеркнул Байден.

Лидер США перечислил некоторые из достижений своего президентства, включая снижение цен на лекарства для пожилых людей, принятие законов о безопасности оружия и помощь ветеранам в получении медицинской помощи.

Читайте также на портале "Комментарии" — Администрация Джо Байдена прилагает усилия, чтобы убедить европейские страны поддержать перевод около 300 миллиардов долларов замороженных активов российского центробанка на счет, который будет разблокирован лишь в рамках мирного соглашения.

Также издание "Комментарии" сообщало – какую позицию по Украине готовят у Байдена для Трампа: Блинкен раскрыл детали.



