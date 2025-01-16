Байден выступил с прощальной речью: что заявил об Украине

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Кравцев Сергей
Прощальная речь президента США Джо Байдена была довольно лаконичной. Тем не менее, он нашел время упомянуть в ней Украину в контексте внешнеполитических достижений и того, как он "укрепил НАТО". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает канал "CNN", цитируя главу Белого дома.
Джо Байден. Фото: из открытых источников
Отмечается, что Джо Байден выступил с прощальной речью в Овальном кабинете Белого дома, готовясь к завершению своего президентского срока на следующей неделе.
Размышляя о своем наследии и достижениях своей администрации, Байден сказал, что он надеется, что они сохранятся на долгие годы.
Президент США также похвастался внешнеполитическими достижениями и указал на то, как он "укрепил НАТО".
Лидер США перечислил некоторые из достижений своего президентства, включая снижение цен на лекарства для пожилых людей, принятие законов о безопасности оружия и помощь ветеранам в получении медицинской помощи.
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