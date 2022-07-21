Байден заболел коронавирусом: что известно о его состоянии здоровья

В сообщении говорится, что политик испытывает легкие симптомы. После того, как лидер Америки получил положительный тест на коронавирус, он изолировался в Белом доме. Джо Байден уже дважды ревакцинирован.

Президент Америки Джо Байден заболел коронавирусом. Тест с положительным результатом президент США получил сегодня утром. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Белый дом .

Политик не будет отменять все запланированные встречи и продолжит работать онлайн через Zoom.

"В соответствии с рекомендациями CDC, он будет изолирован в Белом доме и продолжит в полной мере выполнять все свои обязанности. Он начал принимать Паксловид", — говорится в сообщении Белого дома.

Известно, что в прошлый раз Джо Байден делал тест на COVID во вторник, тогда его результат оказался отрицательным.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что почему договоренности Байдена в Саудовской Аравии ударят по России. Саудовская Аравия согласилась увеличить добычу нефти после встречи президента Джо Байдена с наследным принцем Саудовской Аравии. Что это значит? Почему это важно? Эксперт по энергетическим рынкам компании Dragon Capital Денис Саква считает, что ситуация – неоднозначная. Денис Саква отмечает, что ОПЕК ранее объявлял о планах наращивания добычи в августе. Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин нефтяное решение считает одним из достижений визита Байдена в Ближний Восток. имел более глобальные цели. В том числе – возобновить альянсы, которые раньше там были в США с другими странами.