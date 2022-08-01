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Байден заявил о желании переговоров с Россией: что хочет обсуждать

Байден посоветовал России продемонстрировать свое желание возобновить работу, а также настаивает, чтобы к переговорам присоединился Китай

сегодня, 15:37
Автор:

Кравцев Сергей
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Президент США Джо Байден заявил, что готов обсуждать с Россией новую систему по контролю над ядерным оружием. Но для переговоров требуется "добросовестный партнер". Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Белый дом.

Байден заявил о желании переговоров с Россией: что хочет обсуждать

Джо Байден. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что такую позицию глава Белого дома решил озвучить накануне 10-й Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия.

Джо Байден заверил, что США готовы к прямым переговорам с российской делегацией. Главная тема – обсуждение новой стратегии для замены СНВ-3, срок действия которого заканчивается в 2026 году.

Байден в своем предложении сесть за стол переговоров с российским руководством вспомнил события в Украине. Президент США заявил, что для переговоров нужен "добросовестный партнер", а от того, что сделала Россия в Украине вся Европа в ужасе. Москва не только нарушила мир, но и разрушила фундаментальные принципы международного порядка.

Глава Белого дома дал совет российскому руководству – показать реальными шагами, что оно готово к переговорам. Также президент США предложил к переговорному процессу присоединиться Китаю. Вашингтон уже имеет свои предложения по полному соблюдению СВПД, чтобы Иран не получил ядерное оружие.

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Источник: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/08/01/president-biden-statement-ahead-of-the-10th-review-conference-of-the-treaty-on-the-non-proliferation-of-nuclear-weapons/
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