Байден заявил о желании переговоров с Россией: что хочет обсуждать

Президент США Джо Байден заявил, что готов обсуждать с Россией новую систему по контролю над ядерным оружием. Но для переговоров требуется "добросовестный партнер". Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Белый дом.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что такую позицию глава Белого дома решил озвучить накануне 10-й Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия.

Джо Байден заверил, что США готовы к прямым переговорам с российской делегацией. Главная тема – обсуждение новой стратегии для замены СНВ-3, срок действия которого заканчивается в 2026 году.

Байден в своем предложении сесть за стол переговоров с российским руководством вспомнил события в Украине. Президент США заявил, что для переговоров нужен "добросовестный партнер", а от того, что сделала Россия в Украине вся Европа в ужасе. Москва не только нарушила мир, но и разрушила фундаментальные принципы международного порядка.

Глава Белого дома дал совет российскому руководству – показать реальными шагами, что оно готово к переговорам. Также президент США предложил к переговорному процессу присоединиться Китаю. Вашингтон уже имеет свои предложения по полному соблюдению СВПД, чтобы Иран не получил ядерное оружие.

Читайте также на портале "Комментарии" — войска РФ могут вернуться в Белоруссию через две-три недели: в украинской разведке сделали заявление.

Также издание "Комментарии" сообщало – что будет с ценами, курсом – что может удержать экономику страны: августовский прогноз от экспертов в эксклюзивном интервью.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!