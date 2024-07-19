Байдена "добивают". Стало известно, кто его заменит в президентской гонке

Похоже, что Джо Байдена, как в поговорке "начали бить вместе", отметил политтехнолог Олег Постернак и добавил, стоит готовиться в ближайшую неделю к новому повороту в избирательной кампании.

Камала Харрис

"Байден таки дожмет deep state. Его "снимут". Медиа, доноры, конгрессмены и губернаторы отчаянно "добивают" кандидата от демократов. Вдобавок он еще и заболел наковидом и снова публично ошибся, забыв фамилию министра обороны Остина", — отметил эксперт.

Кроме того, он напомнил, что уже и бывший шеф Байдена Барак Обама считает, что шансы президента Байдена к победе значительно снизились и ему необходимо серьезно рассмотреть жизнеспособность его кандидатуры.

"Пелоси также свою работу не прекращает. Шумер и Джеффрис недавно имели аудиенцию, после которой и посыпался град предположений, что "Байден – все", – добавил эксперт.

По его словам, президентом Байден еще останется, а вот кандидатом вероятнее всего нет. После его объявления начнется охота за "чикагскими" голосами – голосами делегатов съезда Демократической партии.

"На устах кандидатуры Уитмер, Ньюсома, Шапиро, Келли, Вес Мура, Бешира и вице-президенты Харрис. Но не исключаю, что появится "темная лошадка". И я здесь не о Мишеле Обаме. Штаб Харрис уже начал "окапывать" позиции. Опрос Economist/YouGov показывает, что 80% демократов одобрили бы ее на избрание кандидатом на президентских выборах", — говорит Постернак.

По его словам, преимущество Харриса в том, что партии будет трудно отказаться от нее, ведь на нее ориентирован женский и цветной электорат. Отказ от нее – удар по позициям партии в этой электоральной среде, добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что демократы молятся о том, чтобы Байден принял правильное решение и отказался от президентской гонки.



