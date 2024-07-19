Байдена "добивают". Стало известно, кто его заменит в президентской гонке

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Похоже, что Джо Байдена, как в поговорке "начали бить вместе", отметил политтехнолог Олег Постернак и добавил, стоит готовиться в ближайшую неделю к новому повороту в избирательной кампании.
Камала Харрис
Кроме того, он напомнил, что уже и бывший шеф Байдена Барак Обама считает, что шансы президента Байдена к победе значительно снизились и ему необходимо серьезно рассмотреть жизнеспособность его кандидатуры.
По его словам, президентом Байден еще останется, а вот кандидатом вероятнее всего нет. После его объявления начнется охота за "чикагскими" голосами – голосами делегатов съезда Демократической партии.
По его словам, преимущество Харриса в том, что партии будет трудно отказаться от нее, ведь на нее ориентирован женский и цветной электорат. Отказ от нее – удар по позициям партии в этой электоральной среде, добавил эксперт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что демократы молятся о том, чтобы Байден принял правильное решение и отказался от президентской гонки.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!