Байдена не остановить: когда состоятся следующие дебаты с Трампом

Президент США Джо Байден заявил о готовности провести еще одни дебаты с кандидатом в президенты Дональдом Трампом. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "NBC News".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

"Я буду вести с ним дебаты тогда, когда мы договоримся о них. И я согласился на дебаты с ним в сентябре", — заявил Джо Байден.

При этом глава Белого дома добавил, что он "на коне".

"Где вы были? Я провел 22 крупных мероприятия, встретил тысячи людей, ошеломляющие толпы. Многое происходит. Я на коне. Я выезжаю и демонстрирую американскому народу, что я владею всеми своими способностями, что мне не нужны записки. Мне не нужны телепрограммы — я могу выйти и ответить на любые вопросы. И я стоял там, когда НАТО было в городе. Я стоял там в течение часа и отвечал на вопросы", — подчеркнул американский лидер.

Отметим, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Главными кандидатами гонки являются действующий президент Джо Байден и бывший американский лидер Дональд Трамп.

Читайте также на портале "Комментарии" — в США прошли первые дебаты Байдена и Трампа. По их завершению к обоим политикам немало вопросов, ведь оба сделали громкие заявления и по внутренней политике в США, и по геополитическим взглядам и, конечно же, войне в Украине. Не обошлось и без личностных оскорблений. Однако, как показал флеш-опрос американского канала "CNN", 67% зарегистрированных избирателей, наблюдавших за дебатами, считают, что бывший президент Дональд Трамп на них победил. Как вы охарактеризуете эти дебаты? Кто сегодня ближе к победе на выборах – Байден или Трамп? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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