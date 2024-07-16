Байдена не остановить: когда состоятся следующие дебаты с Трампом

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Кравцев Сергей
Президент США Джо Байден заявил о готовности провести еще одни дебаты с кандидатом в президенты Дональдом Трампом. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "NBC News".
Джо Байден. Фото: из открытых источников
При этом глава Белого дома добавил, что он "на коне".
Отметим, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Главными кандидатами гонки являются действующий президент Джо Байден и бывший американский лидер Дональд Трамп.
Читайте также на портале "Комментарии" — в США прошли первые дебаты Байдена и Трампа. По их завершению к обоим политикам немало вопросов, ведь оба сделали громкие заявления и по внутренней политике в США, и по геополитическим взглядам и, конечно же, войне в Украине. Не обошлось и без личностных оскорблений. Однако, как показал флеш-опрос американского канала "CNN", 67% зарегистрированных избирателей, наблюдавших за дебатами, считают, что бывший президент Дональд Трамп на них победил. Как вы охарактеризуете эти дебаты? Кто сегодня ближе к победе на выборах – Байден или Трамп? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало – как дебаты повлияли на поддержку Трампа и Байдена: результаты опроса.
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