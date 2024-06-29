Что показали дебаты между Байденом и Трампом: какие выводы для Украины

В США прошли первые дебаты Байдена и Трампа. По их завершению к обоим политикам немало вопросов, ведь оба сделали громкие заявления и по внутренней политике в США, и по геополитическим взглядам и, конечно же, войне в Украине. Не обошлось и без личностных оскорблений. Однако, как показал флеш-опрос американского канала "CNN", 67% зарегистрированных избирателей, наблюдавших за дебатами, считают, что бывший президент Дональд Трамп на них победил. Как вы охарактеризуете эти дебаты? Кто сегодня ближе к победе на выборах – Байден или Трамп? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Джо Байден и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

События в США будут побуждать Европу по-другому думать о безопасности

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок так прокомментировал ситуацию:

"Дебаты – это полный провал демократов. Поскольку даже на телеканале CNN большинство сторонников демократов предпочли кандидата от Республиканской партии. Это плохой знак для внутреннего штаба Демократической партии. Сегодня я не являюсь каким-то уникальным в оценке именно этого действа, которого надо было демократам избегать, но, пожалуй, Байден сумел убедить своим волевым решением всех, что он справится. И это серьезный вызов для демократического лагеря, поскольку им в течение ближайших нескольких месяцев, когда могут состояться условно говоря какие-то следующие дебаты, нужно думать, как восстановить доверие к их кандидату. Среди американских избирателей, как пишут сегодня СМИ, даже может возникнуть вопрос о замене Байдена. Есть мнение, что любой младший Байдена кандидат от демократов легко победит Трампа, но тогда и в лагере республиканцев может возникнуть вопрос о замене их кандидата".

Эксперт отмечает, что ситуация для американского политикума сложилась крайне неординарная. Как показывают опросы, в США более 60% американцев считают неприемлемыми кандидатуры ни Байдена, ни Трампа, в первую очередь из-за их возраста. И дебаты именно это и показали. Потому американскую политику ожидают новые вызовы. Эти выборы не будут простыми.

"Что касается Украины, то я слышу одобрительные отзывы, мол Трамп вспомнил об Украине, осудил Путина, но он так же сегодня осудил Путина, как завтра будет рассказывать какой он классный парень. Поэтому Трампу доверять нельзя и не стоит. Не случайно европейские чиновники сейчас выстраивают совсем по-другому свою политику в евроатлантическом сотрудничестве, потому что больше рассчитывают на себя, чем на американцев. Потому что как раз эта внутренняя политическая борьба свидетельствует, что стабильности ждать от американцев в ближайшие полгода в принципе не стоит. К тому же, Байден не проявляет решимости в вопросе поддержки Украины, что убедило бы Европу в том, что Украина может эффективно защищаться от врага и ничего ей не угрожает. Потому неслучайно Польша, страны Балтии (Латвия, Литва, Эстония) запросили у Европейского Союза о выделении им 2,7 млрд евро на строительство фортификаций вдоль границы РФ и Беларуси, протяженностью 700 км", – отметил Валерий Клочок.

Он добавил, что дебаты в очередной раз показали нестабильность американской политики для европейских чиновников. К сожалению, для Украины это основные угрозы.

"Но Америка должна это пройти. Вместе с тем хочу сказать, что такая ситуация в США – это побуждение Европы принимать новые нетрадиционные шаги, касающиеся усиления безопасности, которые могут в конце концов привести к дискуссии о необходимости создания нового военно-политического блока с участием Украины и по крайней мере, такие намеки уже содержатся в подписанном соглашении о сотрудничестве в сфере безопасности между Европейским Союзом и Украиной. В принципе, для Украины здесь не так много негатива. Сейчас нужно несколько под другим углом на все это смотреть, потому что ситуация действительно будет побуждать Европу по-другому думать о том, чтобы война не дошла до их границ и домов", – резюмировал эксперт.

По сути победил Байден, но по форме победа за Трампом

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович отметил, если говорить о результатах дебатов, то можно констатировать, что по сути победил Джо Байден, но по форме победил Дональд Трамп.

"И, судя по результатам так называемого экзит-пола, большинству американцев, в первую очередь, понравилась форма, а не суть. Байден, конечно, был очень конкретен. Он демонстрировал глубокие познания в экономических вопросах, в понимании тех процессов, которые важны и характерны для США. Но этого оказалось недостаточно, поскольку большинство избирателей, в первую очередь, обращали внимание на физическую и эмоциональную готовность кандидатов к выполнению обязательств президента США. В этом контексте Трамп, который, по традиции, очень много манипулировал и как минимум 26 раз откровенно соврал, приводя те или иные факты, выглядел лучше Байдена и видимо смог продемонстрировать 67% тех, кто смотрел дебаты, уверенность в своей физической и эмоциональной форме", – отметил эксперт.

По мнению Игоря Рейтеровича, важный момент заключается в том, что по большому счёту на сегодняшний день эти дебаты кардинально на ход избирательной кампании, как минимум в ближайшей перспективе, не повлияют.

"Показательно, что только 5% тех, кто смотрел дебаты, сказали, что готовы поменять свой выбор, а для большинства они не были определяющими с точки своего позиционирования собственно на выборах. Тут вопрос больше в том, что подобные дебаты свидетельствуют, с одной стороны, как о кризисе американской демократии в целом, так и, что более важно, о кризисе двух политических партий. Они могут ещё больше повлиять на явку, причём повлиять в негативном формате и негативном контексте. То есть, кто сомневался, идти или не идти на выборы, после таких дебатов может сделать однозначный выбор в пользу нехождения и неголосования. И вот это, мне кажется, сейчас наиболее ключевое последствие того, что произошло в США. Хотя, понятно есть ещё моменты, которые уже вдогонку дебатов будут влиять собственно на избирательную кампанию. С другой стороны, показательно, что дебаты актуализировали разговоры, что внутри Демократической партии в большей мере, но на самом деле, что и внутри Республиканской партии, хоть и в меньшей мере, о возможной замене кандидатов", – отметил Игорь Рейтерович.

Он добавляет, как минимум до конца августа время на замену кандидатов есть, что у демократов, что и у республиканцев. У демократов более критическая ситуация. Но, подчеркивает эксперт, нужно понимать один очень важный момент – замена Байдена на какого-то другого кандидата от демократов может произойти только при одном условии – при добровольном отказе действующего главы Белого дома от участия в избирательной кампании.

"Судя по тому, что Байден говорил именно после дебатов, когда общался с журналистами, он не собирается пока этого делать. Поэтому сейчас две стороны сделают определённые выводы, возможно будут готовиться к новым дебатам. В целом вопрос о победителе этой избирательной кампании и о шансах кандидатов на победу остаётся открытым. Однозначного преимущества у Трампа, чтобы там не рассказывали некоторые СМИ, нет. И это подтверждают многочисленные опросы. Огромное количество американцев колеблется и колебаться, судя по всему, будет до последнего дня избирательной кампании", – подытожил эксперт.

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