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"Байдену следует изменить курс": чиновники США стремятся к санкциям против "Северного потока-2"

Сенатор Эрнст заявила, что Сенат может проигнорировать решение Байдена, чтобы ввести санкции в отношении российского газопровода "Северный поток-2"

сегодня, 15:25
Автор:

Карина Ожерельева
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Сенатор Джонни Эрнст из штата Айова заявила в воскресенье, 5 декабря, что достаточно сенаторов, как от демократов, так и от республиканцев, которые были бы готовы несмотря на решение президента Байдена ввести санкции против российского газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает Fox News.

"Байдену следует изменить курс": чиновники США стремятся к санкциям против "Северного потока-2"

Сенатор Джонни Эрнст - Fox News

Во время выступления на Fox News Sunday Эрнст сказала ведущему Крису Уоллесу, что она считает, что Байдену следует изменить курс после того, как он отказался от санкций против почти завершенного газопровода в мае, чтобы помочь возобновить отношения США с Германией. Украина, однако, решительно выступает против газопровода, по которому российский газ будет транспортироваться в Германию, заявляя, что он будет использован как геополитическое оружие, чтобы лишить Украину необходимого импорта природного газа.

Во вторник, 7 декабря, Байдену предстоит провести видеозвонок с Путиным, чтобы обсудить напряженную ситуацию в Украине из-за опасений, что Путин планирует неизбежное военное вторжение в страну.

"Я считаю, что президент Байден должен быть очень четким и решительным в своем послании Владимиру Путину. Он должен сказать Владимиру Путину, что мы больше не позволим продолжать строительство газопровода "Северный поток-2", нам нужно, чтобы вы знали и понимали, что мы будем защищать Украину, мы предоставим им помощь. Он должен это сделать очень четко ", – сказала Эрнст.

Как сообщали ранее "Комментарии", президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин проведут видеозвонок во вторник, 7 декабря. Лидеры двух стран намерены обсудить напряженную ситуацию в Украине.


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Источник: https://www.foxnews.com/politics/sen-ernst-senate-override-biden-sanction-russia-nord-stream-2-pipeline
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