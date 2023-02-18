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Белый дом: Байден намерен послать сигнал Путину во время визита в Польшу

В Белом доме заинтриговали посланием Путину от Байдена

сегодня, 11:52
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Автор:

Кравцев Сергей

Президент США Джо Байден в рамках визита в Польшу на следующей неделе сделает заявление, которое будет посвящено годовщине полномасштабного вторжения российской армии в Украину. В ходе обращения президент также адресует российскому президенту ряд сигналов. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление представителя Белого дома по вопросам нацбезопасности Джона Кирби во время брифинга.

Белый дом: Байден намерен послать сигнал Путину во время визита в Польшу

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Кирби отметил, во вторник, 21 февраля, Байден выступит в Варшаве с речью о том, как США сплотили мир, чтобы поддержать народ Украины, защищающий свою свободу и демократию.


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Также в ходе своего выступления американский лидер даст понять, что Америка продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется.                                                                                                                                                    

"И я подозреваю, что вы услышите, как он обращается к г-ну Путину, а также к российскому народу", — заявил Джон Кирби.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава Белого дома Джо Байден 20 февраля намерен посетить Польшу, где, среди прочего, сделает посыл о том, что США будут поддерживать борьбу Украины против агрессии России "столько, сколько нужно". Какие ожидания от этого визита, в том числе в ракурсе российско-украинской войны? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало - итоги первого дня Мюнхенской конференции по безопасности: есть ли надежда, что поражение России стало ближе. Эксперты детально разобрались в ситуации.




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Источник: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2023/02/17/press-briefing-by-press-secretary-karine-jean-pierre-and-nsc-coordinator-for-strategic-communications-john-kirby-9/
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