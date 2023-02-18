Белый дом: Байден намерен послать сигнал Путину во время визита в Польшу

Президент США Джо Байден в рамках визита в Польшу на следующей неделе сделает заявление, которое будет посвящено годовщине полномасштабного вторжения российской армии в Украину. В ходе обращения президент также адресует российскому президенту ряд сигналов. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление представителя Белого дома по вопросам нацбезопасности Джона Кирби во время брифинга.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Кирби отметил, во вторник, 21 февраля, Байден выступит в Варшаве с речью о том, как США сплотили мир, чтобы поддержать народ Украины, защищающий свою свободу и демократию.

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Также в ходе своего выступления американский лидер даст понять, что Америка продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"И я подозреваю, что вы услышите, как он обращается к г-ну Путину, а также к российскому народу", — заявил Джон Кирби.

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