Почему такое внимание к предстоящему визиту Байдена в Польшу – что станет ключевым

Глава Белого дома Джо Байден 20 февраля намерен посетить Польшу, где, среди прочего, сделает посыл о том, что США будут поддерживать борьбу Украины против агрессии России "столько, сколько нужно". Какие ожидания от этого визита, в том числе в ракурсе российско-украинской войны? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Джо Байден. Фото: DW

С точки зрения цементирования антироссийской коалиции, визит Байдена в Польшу будет чрезвычайно важен

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко уверен, что визит Байдена в Польшу – это важное событие и для нашей страны.

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"Байдену сейчас нужно поддерживать и цементировать прозападную антироссийскую коалицию. Важными форпостами в этой коалиции являются страны Восточной Европы, в том числе, Польша. США в координации с Великобританией рассматривают Польшу и Украину как лидеров Восточной Европы. Тогда как общеевропейское лидерство Франции и Германии оказалось под вопросом", – отмечает эксперт.

Он считает, что, понимая настроения, существующие в Восточной Европе, Байден продолжит демонстрировать решительность в поддержке Украины.

происшедшего на этой неделе и вызвавшего бурю эмоций у наших западных партнеров, что уже вылилось в увеличение военной помощи. Теперь необходимо решить вопрос ускорения этой помощи. Думаю, об этом тоже пойдет речь в Польше во время визита Байдена". "Возможно, даже что-то привезет в плане расширения номенклатуры вооружений для ВСУ. Либо это будет некое решение по самолетам, либо по ракетам с большей дальностью. Ожидания позитивные. Экономические пакеты помощи уже стали перманентными, действующими на постоянной основе. Теперь важно подтолкнуть помощь военную, – поясняет Игорь Петренко. – Резюмируя: с точки зрения цементирования антироссийской коалиции, этот визит будет чрезвычайно важен. Тем более, что после успешного европейского турне Зеленского

Ключевым будет – получим ли мы от США ракеты большей дальности

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук называет грядущую поездку Байдена в Польшу символической, во время которой вряд ли возможны неожиданности.

"Все тезисы, в том числе в ракурсе поддержки Украины вплоть до победы, уже звучали из уст руководства США. Показательно, что эту же позицию сейчас поддерживают Франция и Германия, ранее более лояльные к Москве. В Берлине и Париже, наконец, осознали, что не может быть мира, который предусматривает территориальные уступки агрессору со стороны Украины. Мир возможен лишь при обеспечении международного правопорядка, уважения суверенитета и территориальной целостности", – подчеркивает эксперт.

По его мнению, ключевым будет – получим ли мы от США ракеты большей дальности. Для того, чтобы наступать (а танки нам дают именно с этой целью), необходимо выбить артиллерию противника, его склады и пункты управления, поясняет Борис Кушнирук. И то, что на днях произошло под Угледаром, где наши артиллеристы уничтожили огромное количество бронетехники и живой силы противника – яркий пример того, к чему приводит наступление танками без подавления артиллерии противника.

"Украине не так сейчас нужны западные самолеты. Летчикам обучаться довольно долго, а нас поджимает время. Кроме того, в условиях современной противовоздушной обороны, авиация является удобной мишенью. И без подавленной ПВО (электронными системами и ракетами) самолеты легко сбиваются, – подчеркивает эксперт. – Мы не можем сейчас качественно подавить российскую ПВО. Соответственно, рискуем, в случае ставки на авиацию, получить то же, что получили россияне в начале вторжения. Они не сумели подавить нашу ПВО, вследствие чего потеряли множество своих самолетов и вертолетов. Потому нам, в первую очередь, нужны ракеты средней дальностью. Как минимум до 300 км. Получим ли их? Не знаю. Но учитывая, что на будущей неделе, 14 февраля, намечена очередная встреча в формате "Рамштайн", под европейскую поездку Байдена уже анонсируют какие-то подвижки в военной поддержке Украины".

Борис Кушнирук также уверен, что Зеленский посетит Польшу во время визита туда Байдена. Это было бы логично, считает эксперт.

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