Белый дом еще раз готовится предать Украину: раскрыт циничный план Вашингтона

Администрация Дональда Трампа выступила с требованием внести изменения в важную резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, посвященную ситуации на временно оккупированных территориях Украины. По данным Kyiv Post со ссылкой на дипломатические источники, речь идет об изъятии из документа упоминаний о территориальной целостности Украины и осуждении российской оккупации.

Речь идет о ежегодной украинской резолюции "Состояние прав человека на временно оккупированных территориях Украины", которая традиционно подчеркивает суверенитет Киева и фиксирует нарушения прав человека со стороны оккупационных властей России. В 2022 году этот документ поддержали 78 государств, включая США.

По словам двух дипломатических источников, Вашингтон сейчас настаивает на том, чтобы в тексте вместо терминов "территориальная целостность" и "агрессия" появилась более нейтральная формулировка — "война в Украине".

Западные дипломаты предупреждают, что подобные изменения могут ослабить ежегодную твердую позицию ООН по российскому вторжению и дать сигнал Кремлю о потенциальном ослаблении американской поддержки. Один из европейских дипломатов отметил: "Это еще один пример того, как США уходят от ключевых интересов Украины на критическом этапе дипломатии. Если такие формулировки исчезнут, Москва может расценить это как сигнал о снижении американской роли в защите международного порядка".

Документ будет рассматривать Третий комитет Генассамблеи, отвечающий за права человека, уже в ближайшие недели. Европейские партнеры Украины пытаются убедить США изменить позицию голосования.

Для Киева важность резолюции чрезвычайна: она не только осуждает российскую оккупацию, но и формирует юридическую основу для будущих расследований в Международном уголовном суде. Новое исследование Независимой международной комиссии ООН подтвердило систематические преступления российских войск против украинцев – массовые убийства, депортации и насильственные переселения.

