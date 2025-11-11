Білий дім вкотре готується зрадити Україну: розкрито цинічний план Вашингтону

Адміністрація Дональда Трампа виступила із вимогою внести зміни до важливої резолюції Генеральної Асамблеї ООН, присвяченої ситуації на тимчасово окупованих територіях України. За даними Kyiv Post із посиланням на дипломатичні джерела, йдеться про вилучення з документа згадок про територіальну цілісність України та засудження російської окупації.

Мова йде про щорічну українську резолюцію "Стан прав людини на тимчасово окупованих територіях України", яка традиційно підкреслює суверенітет Києва та фіксує порушення прав людини з боку окупаційної влади Росії. У 2022 році цей документ підтримали 78 держав, включно зі США.

За словами двох дипломатичних джерел, Вашингтон зараз наполягає на тому, щоб у тексті замість термінів "територіальна цілісність" та "агресія" з’явилося більш нейтральне формулювання — "війна в Україні".

Західні дипломати попереджають, що подібні зміни можуть послабити щорічну тверду позицію ООН щодо російського вторгнення та дати сигнал Кремлю про потенційне ослаблення американської підтримки. Один із європейських дипломатів зазначив: "Це ще один приклад того, як США відходять від ключових інтересів України на критичному етапі дипломатії. Якщо такі формулювання зникнуть, Москва може розцінити це як сигнал про зниження американської ролі у захисті міжнародного порядку".

Документ розглядатиме Третій комітет Генасамблеї, який відповідає за права людини, вже найближчими тижнями. Європейські партнери України намагаються переконати США змінити позицію до голосування.

Для Києва важливість резолюції надзвичайна: вона не лише засуджує російську окупацію, а й формує юридичну основу для майбутніх розслідувань у Міжнародному кримінальному суді. Нове дослідження Незалежної міжнародної комісії ООН підтвердило систематичні злочини російських військ проти українців — масові вбивства, депортації та насильницькі переселення.

