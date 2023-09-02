Белый дом готовится к импичменту Байдена: что происходит

Белый дом создал оперативный штаб из двух десятков юристов, помощников законодательных органов и сотрудников по связям с общественностью в рамках реагирования на возможную инициативу партии республиканцев по импичменту президента Джо Байдена. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "NBC News", со сслылкой на чиновников Белого дома.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Отмечается, инициатива республиканцев является ответом на расследования, проводимые Палатой представителей под руководством республиканцев.

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"Помощники и союзники Байдена заявляют, что готовятся противостоять расследованию по импичменту и "представить его как не имеющий доказательств партийный обман, демонстрирующий склонность Республиканской партии к хаосу", – отмечает издание.

"Сравнивать это с прошлыми импичментами — это не яблоки с яблоками и даже не яблоки с апельсинами; это яблоки со слонами", — сказал помощник Белого дома.

Республиканцы Палаты представителей заявили, что сосредоточат свое расследование на предполагаемой преступной деятельности сына Байдена Хантера Байдена в рамках его зарубежных деловых операций. Также будут рассмотрены пока еще недоказанные утверждения о том, что Джо Байден занимался взяточничеством, коррупцией или иным образом злоупотреблял своей властью, чтобы помочь обогатить своего сына, пока он был вице-президентом.

В то же время даже некоторые члены Республиканской партии в Палате представителей признают, что у них нет доказательств правонарушений со стороны президента. Однако спикер Кевин Маккарти, республиканец из Калифорнии, настаивал на том, что "во всей семье Байденов существует культура коррупции".

Как заявил один из чиновников, знакомый с ситуацией, рассматриваемое сейчас расследование Республиканской партии по импичменту "не является попыткой, основанной на фактах; это усилия, ориентированные на выборы".

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