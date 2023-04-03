Что не так с Трампом – откуда такие токсичные заявления о войне в Украине

45-й президент США Дональд Трамп, который должен предстать перед судом для предъявления ему обвинений по делу о деньгах за молчание порнозвезды Сторми Дэниелс, продолжает нагнетать страсти вокруг войны России против Украины. По словам Трампа, будь он президентом, Путин бы не вторгся в нашу страну, а теперь российский президент якобы имеет возможность захватить всю Украину. О чём говорят подобные заявления? Какое будущее, скорее всего, ожидает Трампа? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Украинская тема" из уст Трампа продиктована логикой отчаянной предвыборной борьбы

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак поясняет:

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"Трамп, наверное, единственный из потенциальных кандидатов, кто раньше всех начал интенсивную предвыборную активность, понимая, что другого пути у него нет. Ему нужно выстраивать помимо правовой еще и политическую защиту, удержать и мобилизировать свой ядерный электорат, не дать возможности другим республиканцам предложить достойную и популярную альтернативу".

По словам эксперта, в основе трампистского электората лежит глубокая правоконсервативная конспирология, отличающаяся брутальной категоричностью, дипломатическим невежеством, манипулятивными теориями заговоров и т.д.

"Поэтому и "украинская тема" из уст Трампа продиктована логикой отчаянной предвыборной борьбы, пронизана махровым субъективизмом, наигранным эпатажем. И совершенно оторвана от реального понимания солидарных интересов западной цивилизации и той роли Украины, которую она занимает в контексте не только отстаивания своего территориального суверенитета, но и как форпоста коллективного Запада", – подчеркивает Олег Постернак.

Он отмечает, что, являясь чрезмерно самолюбивым и эгоистическим политиком, Трамп считает крайне важным в своем политическом реноме агрессивно отстроиться от позиции нынешнего Белого дома (навесив на него ответственность за войну в Украине). И максимально ярко подсветить свою позицию на фоне конкурентов-республиканцев, например, флоридского губернатора Рона Десантиса, который пока пытается сформулировать более взвешенную и трезвую оценку.

Токсичность Трампа повышается даже в среде Республиканской партии

Телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель Сергей Дойко напоминает, что в США уже были определенные процессы, связанные с правосудием и президентами. Из недавних историй – это, к примеру, Билл Клинтон и его история с Моникой Левински.

"Если люди что-то говорят на суде, что потом не подтверждается, а позже появляются неопровержимые доказательства их вины, ответ придется держать. И этим страны с устоявшимся демократиями отличаются от тех же стран постсоветского пространства. У нас даже депутата привлечь к ответственности — проблема. На Западе — всё иначе", – акцентирует эксперт.

Поэтому, продолжает он, если вина Трампа будет доказана, ему не поможет ни то, что он был 45-м президентом Штатов, ни то, что намерен баллотироваться вновь.

"Понятно, что Трамп наймет лучших адвокатов, чтобы попытаться разбить доводы обвинения. Но тут, подчеркиваю, важен вопрос весомости доказательств. Важна также и реальная степень поддержки Трампа, – отмечает Сергей Дойко. – Люди, которые работали в республиканской партии, которые много знают о внутренних процессах в ней, уверяют, что основная часть республиканцев старается в последнее время переориентироваться на более вменяемых политиков. И та же ситуация с более чем проблематичным голосованием за спикера Палаты представителей Кевина Маккарти (были избран 7 января лишь с 15-го раза) говорит сама за себя. Воду тогда мутило именно трампистское крыло Республиканской партии и прочие ее ультрарадикалы, пытающиеся выбить лично для себя какие-то бонусы".

Тот же Маккарти в интервью неоднократно подчеркивал, что хоть он и был с Трампом во время президентства последнего, но он, прежде всего, верен партии, а не Трампу. Губернатор Флориды – республиканец Рон Десантис, на которого также делаются ставки на грядущих президентских выборах, также какое-то время составлял с Трампом некий тандем. И также сейчас старается удалиться от него. То есть, констатирует эксперт, токсичность Трампа повышается даже в среде Республиканской партии.

"Адвокат, политический стратег, член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США) Юрий Ванетик, который давно живет в США и многих политиков знает лично, обратил внимание на следующее. Когда Трамп выступал в округе Колумбия на съезде консерваторов и "зарядил" о том, что у него есть некий план касательно того, как за 24 часа закончить российско-украинскую войну, он не представил даже наметок этого плана. Не обозначил хоть каких-то концептуальных моментов. Из чего, как рассказал мне Ванетик, можно сделать вывод, что, скорее всего, никакого реального плана у Трампа нет. Он, как всегда, ставит на "понты". Во многом благодаря им сумел стать в свое время президентом. Потому что – суперпопулист. А фактор популизма в тех же США имеет большое значение. И Трамп играет на этом. Мол, изберете меня – и меньше придется тратить денег на Украину, на противостояние с Россией. "А действительно, – думает рядовой американский избиратель, – может, надо ставить на Трампа. И жить станем лучше". На то и расчет, – уверен Сергей Дойко. – При том, что плана у Трампа, похоже, никакого нет. Но есть огромное желание опять дорваться до власти. Или хотя бы не получить обвинительный приговор".

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