Военный эксперт и полковник запаса Олег Жданов в интервью "Главреду" рассказал о возможности снятия Соединенными Штатами ограничений на использование их оружия для ударов вглубь территории России. При этом он предположил, что список целей относительно целей в РФ, доставленных украинскими должностными лицами в США, не касается основной цели этого визита. Дело в том, говорит эксперт, что позиция Соединенных Штатов по этому вопросу четкая и понятная.

Джо Байден

"Точно так же было и в отношении самолетов. Сегодня только ленивый не сказал о том, что Украине нужно предоставить возможность наносить удары на всю дальность досягаемости американского вооружения. Я уже даже не назову ни одного политика или чиновника Евросоюза, который бы не сказал об этом. Но – США твердо стоят на своем", – заявил Жданов.

Он подчеркнул, что ограничение на использование американского дальнобойного оружия для ударов по территории России — это чисто политическое решение президента Джо Байдена, и его вряд ли изменят в ближайшее время.

"Здесь может быть два варианта: либо это решение не изменится вообще до смены администрации Байдена, то есть еще не менее полугода будет сохраняться запрет; либо оно может измениться с началом предвыборной кампании в конце сентября-начале октября или ближе к дате выборов, потому что, возможно, Демократическая партия США захочет использовать факт превосходства американского оружия над российским. Однако я думаю, что вероятность второго варианта минимальна", — пояснил Жданов.

Эксперт также отметил, что у США есть свой сценарий ведения военной кампании, и они его четко соблюдают, вне зависимости от внешних влияний.

"У Белого дома какое-то свое видение, и он поступает так, как считает нужным. Поэтому я уже даже не надеюсь. Нужно полагаться на то, что у нас есть. Есть у нас дроны, поэтому их нужно клепать массово и запускать партиями по 160 штук по российским объектам, бомбя все, что мы можем разбомбить", — заявил военный эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что своим решением не давать разрешение на удары своим оружием по территории РФ Байден помогает Путину.



