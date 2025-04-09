Представитель Белого дома Кэролайн Ливитт не видит проблемы в том, что Илон Маск публично критикует советника президента США по торговым вопросам Питера Наварро.

У Трампа отреагировали на критику Маска. Фото из открытых источников

"Маск и Наварро – два человека, которые, очевидно, имеют очень разные взгляды на торговлю и тарифы. Мальчики всегда будут мальчишками. Пусть они и дальше публично выясняют отношения", — заявила Кэролайн Ливитт.

Представитель Белого дома назвала перепалку Маска и Наварро поводом поблагодарить администрацию Трампа за величайшую открытость в истории США.

"Думаю, это также свидетельствует о готовности президента выслушивать все стороны, о том, что чиновники его администрации высокого уровня имеют достаточно разные взгляды на разные вопросы", — сказала она.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что армия РФ планирует нарастить наступательный потенциал и вести активные боевые действия до поздней осени. "Это косвенное свидетельство того, какие задачи получают командиры в войсках РФ. В целом логический анализ ситуации указывает на такой сценарий, поскольку боевые действия на поле боя никоим образом не отражаются на каких-то мирных переговорах. Война продолжается по своим законам и сценариям", — сообщил военнослужащий ВСУ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что администрация Дональда Трампа планирует провести 14 июня военный парад в Вашингтоне. Таким образом, планируется отметить 79-й день рождения президента США. Сообщается, что планирование военного парада в столице США началось еще в прошлом году и было приурочено к 250-летию американской армии. Представитель армии США Дэйв Батлер сказал, что Пентагон работает с Белым домом и несколькими правительственными учреждениями над тем, чтобы "сделать празднование событием национального уровня". По информации медиа, военная колонна может растянуться почти на шесть километров – от здания Пентагона до Белого дома.