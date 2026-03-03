Белый дом обнародовал перечень целей операции против Ирана

Администрация президента США официально наметила стратегические задачи военной операции, направленной против иранского режима. Представительница Белого дома Кэролайн Левитт опубликовала исчерпывающий список целей, среди которых полный демонтаж ракетного потенциала Ирана и недопущение создания им ядерного арсенала.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Согласно обнародованному документу, приоритетами США являются:

Ликвидация ракетной промышленности и запасов вооружения;

Полное уничтожение Военно-морских сил Ирана;

Лишение прокси-сил режима возможности дестабилизировать мир и атаковать американские войска;

Уничтожение мощностей производства самодельных взрывных устройств;

Защита базовых интересов Соединенных Штатов.

Параллельно с этим заявлением Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о критическом успехе на море: иранский флот в стратегических водах перестал существовать.

"Два дня назад у иранского режима было 11 кораблей в Оманском заливе, сегодня — ни одного. Иранский режим десятилетиями преследовал и атаковал международное судоходство. В эти дни пришел конец", — подчеркнули в командовании.

В ведомстве также добавили, что свобода морской навигации является основой мирового процветания в последние 80 лет, и силы США будут защищать ее бескомпромиссно.

Подтверждением этих слов стали спутниковые данные, зафиксировавшие пожар на базе в Конараке. В частности, было поражено крупнейшее судно Ирана — танкер-платформу IRIS Makran, который использовался для массированных запусков беспилотников.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что накануне церемонии награждения военных в Белом доме президент США Дональд Трамп выступил с пространным заявлением о причинах и перспективах военной кампании против Ирана. По его словам, промедление могло привести к катастрофическим последствиям для безопасности Соединенных Штатов.