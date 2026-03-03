logo_ukra

Білий дім оприлюднив перелік цілей операції проти Ірану
Білий дім оприлюднив перелік цілей операції проти Ірану

Від ракетної промисловості до морської навігації: Вашингтон озвучив завдання військової кампанії проти Тегерана

3 березня 2026, 00:57
Автор:
Недилько Ксения

Адміністрація президента США офіційно окреслила стратегічні завдання військової операції, спрямованої проти іранського режиму. Речниця Білого дому Керолайн Левітт опублікувала вичерпний список цілей, серед яких — повний демонтаж ракетного потенціалу Ірану та недопущення створення ним ядерного арсеналу.

Білий дім оприлюднив перелік цілей операції проти Ірану

Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Згідно з оприлюдненим документом, пріоритетами США є:

Ліквідація ракетної промисловості та запасів озброєння;

Повне знищення Військово-морських сил Ірану;

Позбавлення проксі-сил режиму можливості дестабілізувати світ та атакувати американські війська;

Знищення потужностей для виробництва саморобних вибухових пристроїв;

Захист фундаментальних інтересів Сполучених Штатів.

Паралельно з цією заявою Центральне командування ЗС США (CENTCOM) повідомило про критичний успіх на морі: наразі іранський флот у стратегічних водах перестав існувати.

"Два дні тому іранський режим мав 11 кораблів у Оманській затоці, сьогодні — жодного. Іранський режим десятиліттями переслідував і атакував міжнародне судноплавство. Цим дням настав кінець", — підкреслили у командуванні.

У відомстві також додали, що свобода морської навігації є основою світового процвітання останні 80 років, і сили США захищатимуть її безкомпромісно.

Підтвердженням цих слів стали супутникові дані, що зафіксували пожежу на базі в Конараку. Зокрема, було уражено найбільше судно Ірану — танкер-платформу IRIS Makran, який використовувався для масованих запусків безпілотників.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що напередодні церемонії нагородження військових у Білому домі президент США Дональд Трамп виступив із розлогою заявою щодо причин та перспектив військової кампанії проти Ірану. За його словами, зволікання могло призвести до катастрофічних наслідків для безпеки Сполучених Штатів.



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
