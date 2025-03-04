Белый дом ответил, действительно ли Трамп приостановил военную помощь Украине

В Белом доме подтвердили, что президент США Дональд Трамп приостанавливает военную помощь Украине после ссоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Штатам необходимо, чтоб партнеры, как и глава Белого дома были сосредоточены на мире. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Как пишет издание, соответствующую информацию вечером (в США еще 3 марта) подтвердил представитель Белого дома.

"Президент ясно дал понять, что он сосредоточен на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были привержены этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению", — заявил представитель Белого дома.

До того, как появилась реакция Белого дома издание "Bloomberg" сославшись на источник в Пентагоне написало, что Дональд Трамп распорядился остановить всю военную помощь Украине. Поставить процесс на паузу он приказал министру обороны США Питу Хегсету.

Речь идет о том, что все военное оборудование США, которое в настоящее время не находится в Украине, будет приостановлено. В том числе то оружие, которое находится в пути на самолетах и кораблях, либо то, которая ожидает отправки в транзитных зонах в Польше.

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Также издание "Комментарии" сообщало – США приостановили операции и планирование кибероперации против России. Этот шаг является "серьезным ударом", особенно с учетом того, что планирование таких операций требует времени и исследований. Об этом сообщает "CNN".

Ссылаясь на чиновников администрации США СМИ отмечает, беспокойство вызывает то, что приостановка наступательных киберопераций против России сделает США более уязвимыми для потенциальных кибератак из Москвы. Один из чиновников отметил, что РФ имеет грозный штат хакеров, способных нарушить критическую инфраструктуру Соединенных Штатов и собирать конфиденциальную разведывательную информацию.



