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Slava Kot
Представитель Белого дома Джон Кирби. Фото из открытых источников
Американские политики считают, что поставки военной техники в Украину помогают Соединенным Штатам пополнять свой арсенал современным оружием и создавать новые рабочие места. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.
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В начале августа CNN провел опрос среди граждан США, показавший, что незначительное большинство — 55% американцев против дополнительного финансирования Украины, тогда как 45% считают, что Конгресс должен направлять и дальше помощь Украине.
На это отреагировал координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Он заявил, что это вопрос нацбезопасности США, ведь помощь идет не только для Украины, но и для безопасности союзников ЕС и НАТО, находящихся вблизи войны.
Американский чиновник Митч Макконнелл также поддерживает финансирование Украины и критикует некоторых республиканцев, считающих, что российская агрессия не является проблемой США.
Также "Комментарии" писали, что Пентагон объявил важное решение Байдена по истребителям F-16.
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сегодня, 10:51
Мало православні вже не тільки Європу захищають вже навіть і Америку. Ще й користь приносять витрачаючи стару зброю, а для вироблення нової створюються нові робочі місця, юдейські банкіри фінансують. Треба не так і багато просто підтримувати Україну як інструмент. Поки юдейська пропаганда Соловйова Портнікова Шендеровіча з Ізраїлю, кричить показуючи одне на одного: "тримайте злодія фашиста нациста".