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Белый дом ответил на негативную реакцию американцев по поставкам оружия Украине

Американские чиновники объяснили, почему нужно поддерживать Украину.

сегодня, 11:35
Автор:
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Slava Kot
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Белый дом ответил на негативную реакцию американцев по поставкам оружия Украине

Представитель Белого дома Джон Кирби. Фото из открытых источников

Американские политики считают, что поставки военной техники в Украину помогают Соединенным Штатам пополнять свой арсенал современным оружием и создавать новые рабочие места. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.


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В начале августа CNN провел опрос среди граждан США, показавший, что незначительное большинство — 55% американцев против дополнительного финансирования Украины, тогда как 45% считают, что Конгресс должен направлять и дальше помощь Украине.

На это отреагировал координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Он заявил, что это вопрос нацбезопасности США, ведь помощь идет не только для Украины, но и для безопасности союзников ЕС и НАТО, находящихся вблизи войны.

"Я считаю, что важно помнить, что если мы просто сидим сложа руки и позволяем Путину победить, мы позволяем ему забрать Украину. Где он остановится дальше?", – говорит Кирби.

Американский чиновник Митч Макконнелл также поддерживает финансирование Украины и критикует некоторых республиканцев, считающих, что российская агрессия не является проблемой США.

"Большинство денег, которые мы тратим, связаны с Украиной, фактически тратятся в США, на пополнение оружия, более современного оружия. Таким образом, это фактически трудоустройство людей и усовершенствование нашей собственной армии для того", — сказал Макконнелл.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об опросе, который определил, к кому американцы относятся наиболее положительно: в рейтинг попал Зеленский и Путин.

Также "Комментарии" писали, что Пентагон объявил важное решение Байдена по истребителям F-16.



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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-new-08-09-23/index.html
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сегодня, 10:51

Мало православні вже не тільки Європу захищають вже навіть і Америку. Ще й користь приносять витрачаючи стару зброю, а для вироблення нової створюються нові робочі місця, юдейські банкіри фінансують. Треба не так і багато просто підтримувати Україну як інструмент. Поки юдейська пропаганда Соловйова Портнікова Шендеровіча з Ізраїлю, кричить показуючи одне на одного: "тримайте злодія фашиста нациста".


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