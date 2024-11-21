Белый дом подготовил важное решение по Украине: почему теперь все зависит от Конгресса

Администрация президента США Джо Байдена подала в Конгресс заявление о намерениях отменить половину долга Украины на экономическую помощь — это составляет примерно 4,65 миллиарда долларов. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил представитель Госдепа США Мэтью Миллер во время брифинга, пишет "Голос Америки".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Отмечается, что Конгресс принял Закон о дополнительных ассигнованиях на безопасность Украины в размере около 61 миллиарда долларов в апреле 2024 года. Согласно условиям документа, экономическая помощь (около 10 миллиардов долларов) предоставляется Украине не на безвозмездной основе, а в качестве условно-возвратного займа. Также документ дает Байдену полномочия простить 50% этой суммы.

Таким образом, с 15 ноября 2024 года, действующий президент может простить до половины займа, тогда как другую половину сможет простить с 2026 года уже новый президент.

"Мы сделали шаг, который был очерчен в законе, чтобы отменить эти займы за предоставленную экономическую помощь Украине, и теперь Конгресс может принять это", – заявил Миллер.

Отмечается, что после того, как Белый дом сообщил Конгресс об этом решении, законодатели могут принять резолюцию о возражениях против этого. Миллер убежден, что этого не произойдет.

"Я был бы удивлен, если бы Конгресс пошел на такой шаг, учитывая подавляющую поддержку двух партий в Конгрессе по предоставлению помощи. Но мы будем придерживаться закона", — добавил спикер.

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