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Белый дом подготовил важное решение по Украине: почему теперь все зависит от Конгресса

США намерены списать половину долга Украины на экономическую помощь

сегодня, 07:32
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Кравцев Сергей

Администрация президента США Джо Байдена подала в Конгресс заявление о намерениях отменить половину долга Украины на экономическую помощь — это составляет примерно 4,65 миллиарда долларов. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил представитель Госдепа США Мэтью Миллер во время брифинга, пишет "Голос Америки".

Белый дом подготовил важное решение по Украине: почему теперь все зависит от Конгресса

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Отмечается, что Конгресс принял Закон о дополнительных ассигнованиях на безопасность Украины в размере около 61 миллиарда долларов в апреле 2024 года. Согласно условиям документа, экономическая помощь (около 10 миллиардов долларов) предоставляется Украине не на безвозмездной основе, а в качестве условно-возвратного займа. Также документ дает Байдену полномочия простить 50% этой суммы.

Таким образом, с 15 ноября 2024 года, действующий президент может простить до половины займа, тогда как другую половину сможет простить с 2026 года уже новый президент.

"Мы сделали шаг, который был очерчен в законе, чтобы отменить эти займы за предоставленную экономическую помощь Украине, и теперь Конгресс может принять это", – заявил Миллер.

Отмечается, что после того, как Белый дом сообщил Конгресс об этом решении, законодатели могут принять резолюцию о возражениях против этого. Миллер убежден, что этого не произойдет.

"Я был бы удивлен, если бы Конгресс пошел на такой шаг, учитывая подавляющую поддержку двух партий в Конгрессе по предоставлению помощи. Но мы будем придерживаться закона", — добавил спикер.

Читайте также на портале "Комментарии" — группа официальных кредиторов Украины из стран Большой семерки (G7) и Парижского клуба согласовала приостановку выплат по официальному долгу до 2027 года. Как передает портал "Комментарии", по сообщению пресс-службы Министерства финансов Украины, изменения в соответствующий меморандум были подписаны главой министерства Сергеем Марченко.




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