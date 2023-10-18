Белый дом подтвердил предоставление Украине ATACMS, но указал на важный нюанс

США подтверждают передачу Украине ракет ATACMS. Но ракеты, полученные украинской армией, имеют ограниченный радиус действия 165 километров. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала представитель Совета нацбезопасности США Эдриен Уотсон, сообщает "PAP".

Ракеты ATACMS. Фото: из открытых источников

"США недавно доставили в Украину ракеты ATACMS радиусом действия до 100 миль (Ред. – около 160 км) в рамках нашей постоянной поддержки украинского народа от жесткого вторжения России", — отметила Уотсон.

Она уточнила, США считают, что ракеты ATACMS обеспечат значительное увеличение боевых возможностей Украины, ведь позволят уничтожать цели, которые расположены вдалеке от линии фронта. Это станет большой проблемой для оккупантов, которые раньше чувствовали себя в относительной безопасности в глубине Украины.

"Мы полны решимости продолжать предоставлять Украине военную помощь, необходимую ей для достижения успеха на поле боя и борьбы за свободу и независимость", — констатировала Уотсон.

Представитель Совета нацбезопасности США отказалась уточнять, какой именно тип ATACMS уже есть на вооружении ВСУ, но вероятно речь идет об ATACMS Block I (M39, MGM-140, MGM-140A). Именно этот тип ракеты имеет радиус действия 165 км. У него также кассетная боевая часть. Главное отличие от своего аналога с радиусом действия на 300 км, ATACMS Block I в том, что эта модификация имеет большее количество кассетных зарядов – 950, а не 300.

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