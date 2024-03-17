Белый дом снова отреагировал на идею отправки иностранных военных в Украину

Каждое государство должно принимать решение относительно этого самостоятельно. А США не имеют ничего против позиции других стран-членов НАТО по отправке своих военных в Украину. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает Голос Америки .

Белый дом (фото из открытых источников)

Отвечая на вопрос СМИ, будет ли администрация Байдена просить другие страны остановить призывать к отправке своих войск в Украину, Джон Кирби ответил отрицательно.

Также он отметил, что Америка не будет возражать против решения других стран отправить своих военных в Украину и подчеркнул, что это "суверенное решение каждого государства".

"Я не могу отвечать за решение других суверенных стран. Я могу отвечать за решение нашей суверенной страны и ее главнокомандующего, который ясно дал понять, что американских войск на территории Украины не будет", – подчеркнул Кирби.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что стоит за рядом заявлений Макрона . Президент Франции Эммануэль Макрон, который в последнее время активизировался в ракурсе поддержки Украины в войне против России (в том числе инициировав дискуссию об отправке нам в помощь войск стран-членов НАТО, о создании дальнобойной коалиции), сделал еще ряд заявлений по этому поводу.

По мнению политолога, преподавателя Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперта по международной политике Петра Олещука, заявления, которые последние три недели делал французский президент, демонстрируют серьезное изменение политики в ракурсе российско-украинской войны. И касается она, похоже, не только Франции, но и многих стран ЕС и НАТО.

Следует отметить, что он продолжает, что Макрон, делая соответствующие предложения, заручился поддержкой среди французской политической элиты.

