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Белый дом спасает РФ от санкций: какое решение наотрез отказывается принять Байден

По информации NYT, Белый дом боится усиливать давление на теневой флот нефтяных танкеров РФ

8 июля 2024, 09:12 comments1007
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Кравцев Сергей
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Чиновники в Министерстве финансов США предложили ввести новые ограничения, направленные на остановку флота устаревших нефтяных танкеров, которые помогают доставлять российскую нефть вопреки санкциям. Вот только в Администрации Джо Байдена пока не в восторге от такого предложения. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The New York Times".

Белый дом спасает РФ от санкций: какое решение наотрез отказывается принять Байден

Российская нефть. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что по по факту такие усилия затормозились из-за беспокойства Белого дома относительно того, как это повлияет на цены на энергоносители перед выборами в ноябре.

США и союзники уже ввели шаги, чтобы ограничить заработки Москвы от продажи нефти. Но Россия все чаще находит способы обойти санкции, повышая давление на администрацию президента США Джо Байдена, чтобы она усилила свои усилия.

Представители Министерства финансов США хотят усилить давление на так называемый теневой флот танкеров, который позволяет России продавать нефть сверх предельной цены в 60 долларов за баррель, установленной в 2022 году. Однако экономические советники в Белом доме обеспокоены риском повышения цен на нефть этим летом и роста цен на бензин в США, что может повредить кампании Байдена на выборах. Они не согласились с предложениями, несмотря на то, что чиновники казначейства представили им анализы, свидетельствующие о низких рисках значительного влияния на рынок нефти, пишут авторы.

Сейчас должностные лица Минфина хотят, чтобы администрация пошла дальше и нацелилась на танкеры теневого флота конкретными штрафами, которые могли бы ограничить их продажу или заставить их выйти из эксплуатации. В прошлом месяце европейские чиновники приняли решение о наказании российских судов, которые уклоняются от санкций, доставляя сжиженный газ. Этот вариант могут дополнить предложением Министерства финансов в отношении нефтяных танкеров.

По словам журналистов, дебаты показывают напряжение, которое всегда было в основе новых усилий администрации ограничить продажи российской нефти. Они хотят ослабить московскую военную машину без политической негативной реакции, которая может возникнуть из-за создания проблем американским водителям.

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