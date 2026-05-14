Белый дом: Трамп оставил секретное письмо для Венса на случай своего убийства

В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп оставил специальные инструкции для вице-президента Джей Ди Венса на случай, если с главой государства что-нибудь произойдет. Речь идет о секретном письме, которое хранится в столе в Овальном кабинете. О существовании документа рассказал зампомощника президента Себастьян Горка в интервью, фрагменты которого обнародовал Fox News.

Трамп оставил Венсу секретное письмо в случае смерти.

По словам Горки, в ящике знаменитого стола Resolute в Овальном кабинете лежит письмо, адресованное Венсу. Оно содержит инструкции по чрезвычайной ситуации или смерти президента.

"В ящике стола Resolute есть письмо, адресованное вице-президенту, если с ним что-то случится... У нас есть протоколы, поверьте мне. Не те, которые я могу обсуждать, но у нас есть протоколы", — заявил представитель администрации Трампа после покушения на президента, которое произошло несколько недель назад на ужине Ассоциации корреспондентов.

Сам 79-летний Трамп ранее также намекал, что у администрации есть четкий план действий на случай его смерти. В январе он заявил, что США жестко отреагируют, если любое иностранное государство попытается организовать нападение на американского президента.

По Конституции США именно вице-президент автоматически становится главой государства в случае смерти или недееспособности президента. Дальнейший порядок преемственности определяет Закон о президентской преемственности 1947 года, в который входят спикер Палаты представителей, временный президент Сената и члены правительства.

