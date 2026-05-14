logo

BTC/USD

79570

ETH/USD

2256.2

USD/UAH

43.97

EUR/UAH

51.5

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Белый дом: Трамп оставил секретное письмо для Венса на случай своего убийства
commentss НОВОСТИ Все новости

Белый дом: Трамп оставил секретное письмо для Венса на случай своего убийства

В Белом доме подтвердили существование секретного письма Дональда Трампа для вице-президента Джей Ди Венса.

14 мая 2026, 08:47
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп оставил специальные инструкции для вице-президента Джей Ди Венса на случай, если с главой государства что-нибудь произойдет. Речь идет о секретном письме, которое хранится в столе в Овальном кабинете. О существовании документа рассказал зампомощника президента Себастьян Горка в интервью, фрагменты которого обнародовал Fox News.

Белый дом: Трамп оставил секретное письмо для Венса на случай своего убийства

Трамп оставил Венсу секретное письмо в случае смерти. Фото из открытых источников

По словам Горки, в ящике знаменитого стола Resolute в Овальном кабинете лежит письмо, адресованное Венсу. Оно содержит инструкции по чрезвычайной ситуации или смерти президента.

"В ящике стола Resolute есть письмо, адресованное вице-президенту, если с ним что-то случится... У нас есть протоколы, поверьте мне. Не те, которые я могу обсуждать, но у нас есть протоколы", — заявил представитель администрации Трампа после покушения на президента, которое произошло несколько недель назад на ужине Ассоциации корреспондентов.

Сам 79-летний Трамп ранее также намекал, что у администрации есть четкий план действий на случай его смерти. В январе он заявил, что США жестко отреагируют, если любое иностранное государство попытается организовать нападение на американского президента.

По Конституции США именно вице-президент автоматически становится главой государства в случае смерти или недееспособности президента. Дальнейший порядок преемственности определяет Закон о президентской преемственности 1947 года, в который входят спикер Палаты представителей, временный президент Сената и члены правительства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, если Дональд Трамп умрет в должности президента, что произошло бы тогда в США.

Также "Комментарии" писали, что Джей Ди Вэнс заговорил о смерти Трампа.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.foxnews.com/politics/trump-keeps-secret-vance-letter-resolute-desk-crisis-erupts-official-reveals
Теги:

Новости

Все новости