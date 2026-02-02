Якщо президент помирає на посаді: що сталося б у США у разі смерті Трампа

Дональд Трамп став найстаршою людиною, обраною президентом США. На момент інавгурації у січні 2025 року йому було 78 років. Це неминуче підживлює публічні дискусії про те, що відбувалося б, якби президент помер, ще перебуваючи на посаді. Американська система влади має чіткий і відпрацьований механізм на такий випадок і він уже не раз застосовувався в історії.

Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Конституція США прямо визначає порядок дій у разі смерті або недієздатності президента. Уся повнота повноважень автоматично переходить до віцепрезидента. Тож у разі смерті Дональда Трампа посаду без жодних виборів негайно обійняв би віцепрезидент Джей Ді Венс.

Ця процедура не передбачає паузи. Новий президент складає присягу якомога швидше, щоб забезпечити безперервність управління державою.

Подібні сценарії для США не є теоретичними. Вісім американських президентів померли, перебуваючи на посаді, зокрема четверо з природних причин і четверо внаслідок убивства. У кожному випадку віцепрезидент ставав главою держави, а політична система продовжувала функціонувати без дострокових виборів.

Отримавши посаду, новий президент має право сформувати власну адміністрацію та обрати, залишити чинний кабінет міністрів або замінити його, а також запропонувати кандидатуру нового віцепрезидента. Цю кандидатуру мають затвердити обидві палати Конгресу.

Цікаво, що у разі такого розвитку подій Джей Ді Венс міг би увійти в історію як наймолодший президент США, адже нині йому 41 рік. Рекорд досі належить Теодору Рузвельту, який став президентом у 42 роки після загибелі Вільяма Мак-Кінлі.

Водночас смерть президента не змінює виборчий цикл. Наступні вибори президента у США відбудуться у 2028 році.

Однак в США існує 22-га поправка до Конституції, яка обмежує кількість термінів. Якщо віцепрезидент виконує обов’язки президента понад два роки від чужого терміну, він може балотуватися лише один раз. Тож політичне майбутнє потенційного президента Венса залежало б від того, скільки часу залишалося б до завершення каденції Трампа.

