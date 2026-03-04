Официальная представительница Белого дома Кэролайн ЛиВитт озвучила критическую позицию новой администрации относительно масштабов и условий военной помощи, которая предоставлялась Украине в течение последних четырех лет. По ее словам, политика предыдущего руководства США была финансово неоправданной и стратегически ошибочной.

Пресс-секретарь Белого дома Керолайн Ливитт

Ливитт подчеркнула, что во время пребывания в Овальном кабинете Джо Байдена Соединенные Штаты лишились значительной части своих оборонных ресурсов в пользу иностранного государства. "К сожалению, в течение четырех лет в Белом доме у нас был очень глупый и некомпетентный лидер, бесплатно раздавший много нашего лучшего оружия другой стране, расположенной очень далеко, под названием Украина", — заявила пресс-секретарь.

Спикер также подчеркнула, что действующий президент Дональд Трамп считает такой подход к управлению государственными активами крайне неудачным. В частности, она отметила, что "Трамп указал, что это было глупое решение", намекая на необходимость пересмотра принципов поддержки зарубежных партнеров.

Это заявление прозвучало в контексте общей ревизии внешней политики США, где новая команда отмечает приоритетность внутренних американских интересов и сохранение собственного военного потенциала.

