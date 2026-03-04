Білий дім Трампа звинувачує попередників у некомпетентності через передачу озброєння Україні

Офіційна представниця Білого дому Керолайн Лівітт озвучила критичну позицію нової адміністрації щодо масштабів та умов військової допомоги, яка надавалася Україні протягом останніх чотирьох років. За її словами, політика попереднього керівництва США була фінансово невиправданою та стратегічно помилковою.

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт

Лівітт наголосила, що за часів перебування в Овальному кабінеті Джо Байдена Сполучені Штати позбулися значної частини своїх оборонних ресурсів на користь іноземної держави. "На жаль, протягом чотирьох років у Білому домі у нас був дуже дурний і некомпетентний лідер, який безкоштовно роздав багато нашої найкращої зброї іншій країні, розташованій дуже далеко, під назвою Україна", — заявила прессекретарка.

Речниця також підкреслила, що чинний президент Дональд Трамп вважає такий підхід до управління державними активами вкрай невдалим. Зокрема, вона зауважила, що "Трамп вказав, що це було нерозумне рішення", натякаючи на необхідність перегляду принципів підтримки закордонних партнерів.

Ця заява пролунала в контексті загальної ревізії зовнішньої політики США, де нова команда наголошує на пріоритетності внутрішніх американських інтересів та збереженні власного військового потенціалу.

