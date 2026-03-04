logo_ukra

Білий дім Трампа звинувачує попередників у некомпетентності через передачу озброєння Україні

«Роздали найкращу зброю безкоштовно»: у Білому домі розкритикували військову допомогу Україні за часів Байдена

4 березня 2026, 21:25
Офіційна представниця Білого дому Керолайн Лівітт озвучила критичну позицію нової адміністрації щодо масштабів та умов військової допомоги, яка надавалася Україні протягом останніх чотирьох років. За її словами, політика попереднього керівництва США була фінансово невиправданою та стратегічно помилковою.

Білий дім Трампа звинувачує попередників у некомпетентності через передачу озброєння Україні

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт

Лівітт наголосила, що за часів перебування в Овальному кабінеті Джо Байдена Сполучені Штати позбулися значної частини своїх оборонних ресурсів на користь іноземної держави. "На жаль, протягом чотирьох років у Білому домі у нас був дуже дурний і некомпетентний лідер, який безкоштовно роздав багато нашої найкращої зброї іншій країні, розташованій дуже далеко, під назвою Україна", — заявила прессекретарка.

Речниця також підкреслила, що чинний президент Дональд Трамп вважає такий підхід до управління державними активами вкрай невдалим. Зокрема, вона зауважила, що "Трамп вказав, що це було нерозумне рішення", натякаючи на необхідність перегляду принципів підтримки закордонних партнерів.

Ця заява пролунала в контексті загальної ревізії зовнішньої політики США, де нова команда наголошує на пріоритетності внутрішніх американських інтересів та збереженні власного військового потенціалу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що відносини між Вашингтоном та Мадридом зазнали різкого погіршення після того, як іспанський уряд заблокував використання своєї інфраструктури для проведення американських військових операцій на Близькому Сході. Реакція президента США Дональда Трампа була миттєвою та радикальною.



