Белый дом в шоке: Трамп разрушил столетнюю традицию, связанную с Пасхой

Белый дом ищет корпоративных спонсоров для Пасхального катания яиц в этом году, используя услуги внешней продюсерской компании Harbinger. Такая инициатива вызвала серьезную обеспокоенность среди экспертов по этике и шокировала бывших чиновников администраций обеих партий.

Пасхальное катание яиц

Спонсорские пакеты оцениваются в диапазоне от 75 000 до 200 000 долларов и предусматривают возможности размещения логотипов и брендинга, вытекающего из девятистраничного документа, полученного CNN.

Издание отмечает, что традиция Пасхального катания яиц начинается еще с администрации президента Резерфорда Гейза в 1878 году и финансировалась за счет частных взносов, без привлечения средств налогоплательщиков. В большинстве своем спонсорскую поддержку оказывал Американский совет по вопросам яиц, который поставлял десятки тысяч яиц для мероприятия.

Однако впервые в истории предусмотрена возможность размещения корпоративного брендинга на территории Белого дома, что противоречит устоявшимся нормам, запрещающим использование государственной должности для частной выгоды.

"Это уже бизнес, а не традиционное празднование, когда люди просто приходили, катали яйца, получали подарочные пакеты и покидали территорию", – отметил бывший чиновник, причастный к организации события.

Документ с предложениями потенциальных спонсоров содержит логотипы Белого дома и Harbinger. Он предусматривает возможность "брендированных корзин, закусок, напитков и сувениров", размещение логотипов на знаках мероприятия, упоминания в пресс-релизах, соцсетях и даже возможность получить приглашение на частный бранч в Белом доме с первой леди США.

Бывший юрисконсульт Белого дома Ричард Пейнтер заявил CNN, что такой формат не прошел бы юридическую проверку при администрации Джорджа Буша.

"Это не стадион, где повсюду можно клеить логотипы за деньги", — добавил он.

Несмотря на критику, первые спонсоры уже подтвердили свое участие в мероприятии, запланированном на 21 апреля, а переговоры с другими потенциальными партнерами продолжаются.

Впрочем, остается непонятным, согласовало ли юридическое управление Белого дома такой формат привлечения спонсоров, а также как будет контролироваться использование логотипов и упоминаний в социальных сетях.

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