logo

BTC/USD

63719

ETH/USD

1889.18

USD/UAH

44.87

EUR/UAH

51.76

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Белый дом внезапно встал на защиту России: какое требование выставили Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Белый дом внезапно встал на защиту России: какое требование выставили Украине

Джей Ди Венс попросил Владимира Зеленского не атаковать суда, связанные с Каспийским трубопроводным консорциумом, поскольку среди участников проекта - американские нефтяные гиганты

12 августа 2026, 09:13
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Администрация Дональда Трампа попросила Украину отказаться от ударов по нефтяным судам, связанным с российской энергетической инфраструктурой в Черном море. Об этом сообщает Financial Times.

Белый дом внезапно встал на защиту России: какое требование выставили Украине

США. Фото: из открытых источников

По данным издания, вице-президент США Джей Ди Венс 31 июля провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским и попросил украинского президента дать указание подразделениям беспилотников не атаковать суда с нефтью, использующие терминал Каспийского трубопроводного консорциума на побережье Краснодарского края.

Причина обеспокоенности Вашингтона связана прежде всего с энергетическим рынком. По словам журналиста Financial Times Криса Миллера, администрация Трампа опасается, что атаки могут нарушить мировые поставки нефти и создать проблемы для американских компаний.

Каспийский трубопроводный консорциум транспортирует нефть, поступающую в том числе из Казахстана. В проекте участвуют крупные американские энергетические компании Chevron и ExxonMobil, поэтому возможные удары по связанной с ним инфраструктуре затрагивают не только российские интересы.

При этом украинские атаки преследуют вполне конкретные военные цели. Киев стремится перенести боевые действия на территорию России и одновременно нанести ущерб нефтегазовой отрасли, которая остается одним из ключевых источников финансирования российской войны.

Миллер считает, что просьба Вашингтона не обязательно ставит Украину в критически невыгодное положение, однако лишает Киев одного из инструментов давления на российскую экономику.

При этом Украина сохраняет возможность атаковать другие объекты российской энергетики, а также военную инфраструктуру и логистику. В частности, украинские беспилотники регулярно работают по объектам в оккупированном Крыму и на территориях, которые Россия использует для снабжения своих войск.

Таким образом, ситуация демонстрирует сложный баланс интересов Киева и Вашингтона: Украина стремится максимально ограничить ресурсы российской военной машины, тогда как США одновременно пытаются не допустить нового скачка цен на мировом нефтяном рынке.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Черном море становится слишком опасно: какое решение приняла Турция из-за войны в Украине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости