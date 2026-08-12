Белый дом внезапно встал на защиту России: какое требование выставили Украине

Администрация Дональда Трампа попросила Украину отказаться от ударов по нефтяным судам, связанным с российской энергетической инфраструктурой в Черном море. Об этом сообщает Financial Times.

США. Фото: из открытых источников

По данным издания, вице-президент США Джей Ди Венс 31 июля провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским и попросил украинского президента дать указание подразделениям беспилотников не атаковать суда с нефтью, использующие терминал Каспийского трубопроводного консорциума на побережье Краснодарского края.

Причина обеспокоенности Вашингтона связана прежде всего с энергетическим рынком. По словам журналиста Financial Times Криса Миллера, администрация Трампа опасается, что атаки могут нарушить мировые поставки нефти и создать проблемы для американских компаний.

Каспийский трубопроводный консорциум транспортирует нефть, поступающую в том числе из Казахстана. В проекте участвуют крупные американские энергетические компании Chevron и ExxonMobil, поэтому возможные удары по связанной с ним инфраструктуре затрагивают не только российские интересы.

При этом украинские атаки преследуют вполне конкретные военные цели. Киев стремится перенести боевые действия на территорию России и одновременно нанести ущерб нефтегазовой отрасли, которая остается одним из ключевых источников финансирования российской войны.

Миллер считает, что просьба Вашингтона не обязательно ставит Украину в критически невыгодное положение, однако лишает Киев одного из инструментов давления на российскую экономику.

При этом Украина сохраняет возможность атаковать другие объекты российской энергетики, а также военную инфраструктуру и логистику. В частности, украинские беспилотники регулярно работают по объектам в оккупированном Крыму и на территориях, которые Россия использует для снабжения своих войск.

Таким образом, ситуация демонстрирует сложный баланс интересов Киева и Вашингтона: Украина стремится максимально ограничить ресурсы российской военной машины, тогда как США одновременно пытаются не допустить нового скачка цен на мировом нефтяном рынке.

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