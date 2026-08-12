Білий дім раптово став на захист Росії: яку вимогу виставили Україні

Адміністрація Дональда Трампа попросила Україну відмовитися від ударів по нафтових судах, пов'язаних із російською енергетичною інфраструктурою у Чорному морі. Про це повідомляє Financial Times.

США. Фото: із відкритих джерел

За даними видання, віце-президент США Джей Ді Венс 31 липня провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським і попросив українського президента дати вказівку підрозділам безпілотників не атакувати судна з нафтою, які використовують термінал Каспійського трубопровідного консорціуму на узбережжі Краснодарського краю.

Причина занепокоєння Вашингтона пов'язана насамперед із енергетичним ринком. За словами журналіста Financial Times Кріса Міллера, адміністрація Трампа побоюється, що атаки можуть порушити світові постачання нафти та створити проблеми для американських компаній.

Каспійський трубопровідний консорціум транспортує нафту, що надходить з Казахстану. У проекті беруть участь великі американські енергетичні компанії Chevron і ExxonMobil, тому можливі удари по інфраструктурі пов'язаної з ним зачіпають не тільки російські інтереси.

При цьому українські атаки мають цілком конкретні військові цілі. Київ прагне перенести бойові дії на територію Росії та одночасно завдати шкоди нафтогазовій галузі, яка залишається одним із ключових джерел фінансування російської війни.

Міллер вважає, що прохання Вашингтона не обов'язково ставить Україну в критично невигідне становище, проте позбавляє Київ одного із інструментів тиску на російську економіку.

Україна зберігає можливість атакувати інші об'єкти російської енергетики, а також військову інфраструктуру і логістику. Зокрема, українські безпілотники регулярно працюють об'єктами в окупованому Криму та на територіях, які Росія використовує для постачання своїх військ.

Таким чином ситуація демонструє складний баланс інтересів Києва та Вашингтона: Україна прагне максимально обмежити ресурси російської військової машини, тоді як США одночасно намагаються не допустити нового стрибка цін на світовому нафтовому ринку.

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