Белый дом впервые созывает Совет мира: стала известна дата

Белый дом намерен провести 19 февраля встречу лидеров Совета мира Дональда Трампа. Об этом агентству Axios стало известно от американского чиновника и дипломатов из четырех стран.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Официальный Вашингтон хочет использовать эту встречу, чтобы продвинуть реализацию второй фазы соглашения о прекращении огня в Газе и собрать средства для восстановления.

"Это будет первая встреча Совета мира и конференция по сбору средств для восстановления Газа", – сказал американский чиновник.

Планы по саммиту находятся на начальной стадии и могут измениться.

Пока Совет мира насчитывает 27 членов, а его главой является Дональд Трамп. Совет Безопасности ООН уполномочил его контролировать выполнение соглашения о прекращении огня в Газе и работать над вопросами управления и восстановления.

В пятницу администрация Трампа начала обращаться в десятки стран, чтобы пригласить их лидеров и обсудить логистику. Они планируют провести встречу в Институте мира, который недавно переименовал Трамп в свою честь.

"Пока ничего не подтверждено, но администрация планирует это и начала проверять, какие лидеры смогут принять участие", – сообщил источник.

