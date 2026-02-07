logo_ukra

Білий дім вперше скликає Раду миру: стала відома дата
commentss НОВИНИ Всі новини

Білий дім вперше скликає Раду миру: стала відома дата

Це буде перша зустріч Ради миру і конференція зі збору коштів для відновлення Гази

7 лютого 2026, 15:01
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Білий дім має намір провести 19 лютого зустріч лідерів Ради миру Дональда Трампа. Про це агентству Axios стало відомо від американського посадовця і дипломатів з чотирьох країн.

Білий дім вперше скликає Раду миру: стала відома дата

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Офіційний Вашингтон хоче використати цю зустріч, щоб просунути вперед реалізацію другої фази угоди про припинення вогню в Газі та зібрати кошти для відновлення.

"Це буде перша зустріч Ради миру і конференція зі збору коштів для відновлення Гази", – сказав американський посадовець.

Плани щодо саміту перебувають на початковій стадії і ще можуть змінитися.

Поки що Рада миру налічує 27 членів, а її головою є Дональд Трамп. Рада Безпеки ООН уповноважила її контролювати виконання угоди про припинення вогню в Газі та працювати над питаннями управління та відновлення.

У п'ятницю адміністрація Трампа почала звертатися до десятків країн, щоб запросити їхніх лідерів і обговорити логістику. Вони планують провести зустріч в Інституті миру, який Трамп нещодавно перейменував на свою честь.

"Поки що нічого не підтверджено, але адміністрація планує це і почала перевіряти, які лідери зможуть взяти участь", – повідомило одне джерело.

Джерело: https://www.axios.com/2026/02/07/gaza-board-peace-meeting-trump-dc
