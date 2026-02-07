Білий дім вперше скликає Раду миру: стала відома дата

Білий дім має намір провести 19 лютого зустріч лідерів Ради миру Дональда Трампа. Про це агентству Axios стало відомо від американського посадовця і дипломатів з чотирьох країн.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Офіційний Вашингтон хоче використати цю зустріч, щоб просунути вперед реалізацію другої фази угоди про припинення вогню в Газі та зібрати кошти для відновлення.

"Це буде перша зустріч Ради миру і конференція зі збору коштів для відновлення Гази", – сказав американський посадовець.

Плани щодо саміту перебувають на початковій стадії і ще можуть змінитися.

Поки що Рада миру налічує 27 членів, а її головою є Дональд Трамп. Рада Безпеки ООН уповноважила її контролювати виконання угоди про припинення вогню в Газі та працювати над питаннями управління та відновлення.

У п'ятницю адміністрація Трампа почала звертатися до десятків країн, щоб запросити їхніх лідерів і обговорити логістику. Вони планують провести зустріч в Інституті миру, який Трамп нещодавно перейменував на свою честь.

"Поки що нічого не підтверджено, але адміністрація планує це і почала перевіряти, які лідери зможуть взяти участь", – повідомило одне джерело.

Читайте також на порталі "Коментарі" — прем’єр-міністр Нової Зеландії Крістофер Лаксон заявив, що уряд країни вирішив не приєднуватися до ініційованої президентом США Дональдом Трампом Ради миру.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Норвегія офіційно відмовилась приєднуватися до так званої Ради миру, ініційованої президентом США Дональдом Трампом. У норвезькому уряді наголосили: участь у цій ініціативі є неприйнятною, оскільки вона ставить під сумнів міжнародне право та фундаментальну роль Організації Об’єднаних Націй.



