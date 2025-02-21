Белый дом вылил новую порцию гнева на Зеленского: чем взбешен на этот раз

США разочарованы действиями президента Владимира Зеленского, поскольку он не стремится закончить войну в Украине, заявил посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл, выступая на Конференции консервативных политических действий (CPAC).

У Трампа раскритиковали Зеленского. Фото из открытых источников

"Я думаю, американцы по-настоящему разочарованы Зеленским. Думаю, большое разочарование из-за того, что он не принимает правильных решений, приближающих к миру", — сказал посланник президента США.

Ричард Гренелл напомнил, что американцы потратили миллиарды долларов на поддержку Украины.

"Американцы тратят миллиарды долларов. Есть разочарование", – добавил Ричард Гренелл.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вице-президент США Джей Ди Венс поддержал усилия Дональда Трампа по прекращению войны в Украине. Он считает мир в Европе близкой перспективой. По мнению вице-президента США, Трамп – опытный переговорщик, а избранный им формат диалога с россиянами – верный. "Они спрашивают, почему мы говорим с Россией. А как закончить войну, если не говорить с Россией? Надо говорить со всеми, кто воюет, если вы действительно хотите положить конец конфликту. Я знаю, что президент этого хочет", – заявил Джей Ди Вэнс.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что армия РФ установила контроль над селом Свердликово в Курской области и продолжает вытеснять ВСУ на западной части плацдарма, сообщает паблик Deep State. По информации паблика, россияне пытаются установить контроль над логистикой, которая идет из Сумской области в Курскую область. Свердликово расположено менее чем в 10 километрах от трассы, ведущей в город Суджа и является основным путем поставки ВСУ на Курском плацдарме, и от окрестностей Суджи.