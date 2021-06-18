Белый дом заморозил предоставление Украине нового пакета военной помощи

Через день после встречи президентов США и РФ в Женеве администрация Джо Байдена временно приостановила пакет военной помощи Украине, который включает смертоносное оружие. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на четырех человек, знакомых с внутренними обсуждениями пакета помощи. Общий объем пакета составляет около 100 миллионов долларов.

Вашингтон (фото из открытых источников)

Совет национальной безопасности США поручил сформировать пакет помощи, поскольку Вашингтон все больше беспокоило массовое наращивание российской военной мощи вблизи границы с Украиной и на Крымском полуострове, по словам трех человек, просивших не называть их имен. Над составлением предложения работали должностные лица Государственного департамента и Пентагона.

Впоследствии, как утверждают источники, в Совете нацбезопасности поставили на паузу дальнейшие шаги после того, как Россия объявила об отводе своих сил и началась подготовка к встрече Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве.

По словам одного за собеседников, пакет все еще "нетронут" и может быть быстро предоставлен Украине. POLITICO отмечает, что Washington Post первыми сообщали о том, что администрация Байдена рассматривала предоставление такого пакета, но что Совет нацбезопасности заморозил его и какое именно вооружение могло быть предоставлено — ранее не было известно.

Как сообщали ранее в США назвали условия выделения Украине дополнительных 150 млн долларов помощи. Для этого Украина должна добиться достаточного прогресса в ключевых оборонных реформах. В США призвали Украину продолжать проводить реформы, которые усиливают гражданский контроль над вооруженными силами и модернизироваться оборонный сектор в соответствии с принципами и стандартами НАТО.

Ветеран, военный и политический эксперт директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко подчеркивает, что с нужного вектора преобразований, который был заложен в предыдущие годы, Украина уже не свернет. Другое дело – насколько быстро будем продвигаться вперед.





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