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Белый Дом заявил, что поражение России в войне против Украины уже неоспоримо

США продолжат поддерживать Украину в войне против России, чтобы укрепить позицию Киева на переговорах

сегодня, 07:32
Автор:

Кравцев Сергей
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В Белом Доме заявили, что, учитывая провалы в достижении поставленных изначально целей в Украине Россия уже потерпела поражение в войне против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом во время общения с представителями масс-медиа заявила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки, пишет "Укринформ".

Белый Дом заявил, что поражение России в войне против Украины уже неоспоримо

Джен Псаки. Фото: из открытых источников

Пресс-секретарь Белого Дома отметила, важно понимать, как к "спецоперации" в Украине относились сами россияне, какие ожидания от нее были у них. И вот теперь, когда ни одна из поставленных целей не достигнута – можно с уверенностью сказать, что Россия эту войну проиграла. 

По словам Джен Псаки, Путин не добился того, чтобы увидеть, как российские танки будут участвовать в параде на главных улицах Киева. Путин также не добился того, чтобы с суверенитетом Украины было покончено. Также Путин не добился того, чтобы внутри НАТО произошел раскол и страны Запада разъединились.

Псаки уточнила, что в Москве изначально считали, что огни могут захватить значительную часть Украины. В частности, иметь успех на севере, но этого российской армии не удалось.

Джен Псаки добавила, понимая, что Кремль не достиг поставленных целей Вашингтон сейчас помогает официальному Киеву укрепить свою позицию перед переговорами с Россией. Это усиление касается, как в предоставлении вооружения украинским защитникам, так и в обеспечении любых других потребностей украинского народа.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Минобороны Украины рассказали, почему РФ стратегически в войне против Украины уже проиграла и не достигнет успеха ни до 9 мая, ни после него.


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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3475289-rosia-vze-prograla-vijnu-v-ukraini-bilij-dim.html
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