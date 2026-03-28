В Лондоне вынесли приговор гражданину России Матвею Румянцеву, совершившему нападение на женщину. Ключевую роль в разоблачении преступления сыграл сын президента США Беррон Трамп, ставший случайным свидетелем инцидента в режиме реального времени.

Инцидент произошел во время видеозвонка: Беррон общался со своей подругой, когда на нее напал россиянин. Сын американского лидера не растерялся и связался с правоохранительными органами Великобритании, что позволило полиции оперативно задержать злоумышленника.

Во время судебного заседания в Королевском суде Снейрсбрука действия молодого человека получили высокую оценку. Судья Джоэл Беннатан, объявляя вердикт, подчеркнул, что "Беррон Трамп должным образом и ответственно вызвал экстренные службы", что стало решающим фактором в этом деле.

По результатам рассмотрения дела, Матвея Румянцева приговорили к четырем годам лишения свободы. Суд признал доказательства вины безоговорочными, учитывая показания свидетеля-очевидца и обстоятельства задержания.

Этот случай привлек большое внимание мировых медиа из-за участия члена президентской семьи США в раскрытии уголовного преступления на территории другого государства.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что самый младший сын президента США Дональд Трамп – Беррон Трамп – впервые за год появился на публике. 19-летний парень посетил обращение американского лидера во время совместного заседания Конгресса 24 февраля.

Трансляцию происшествия 25 февраля показал телеканал Fox News. За несколько минут до выступления президента в зал Палаты представителей вошла первая леди Мелания Трамп, которую встретили аплодисментами. На своем месте ее уже ждал Беррон. Камеры зафиксировали короткие объятия матери и сына — сдержанный, но теплый момент, быстро распространившийся в соцсетях. После этого они поздравили собравшихся в зале.