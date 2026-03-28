У Лондоні винесли вирок громадянину Росії Матвію Румянцеву, який вчинив напад на жінку. Ключову роль у викритті злочину відіграв син президента США Беррон Трамп, який став випадковим свідком інциденту в режимі реального часу.

Беррон Трамп. Фото з відкритих джерел

Інцидент стався під час відеодзвінка: Беррон спілкувався зі своєю подругою, коли на неї напав росіянин. Син американського лідера не розгубився і негайно зв'язався з правоохоронними органами Великої Британії, що дозволило поліції оперативно затримати зловмисника.

Під час судового засідання у Королівському суді Снейрсбрука дії юнака отримали високу оцінку. Суддя Джоел Беннатан, оголошуючи вердикт, підкреслив, що "Беррон Трамп належним чином і відповідально викликав екстрені служби", що стало вирішальним фактором у цій справі.

За результатами розгляду справи, Матвія Румянцева засудили до чотирьох років позбавлення волі. Суд визнав докази провини беззаперечними, враховуючи свідчення свідка-очевидця та обставини затримання.

Цей випадок привернув значну увагу світових медіа через участь члена президентської родини США у розкритті кримінального злочину на території іншої держави.

