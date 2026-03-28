logo_ukra

BTC/USD

66508

ETH/USD

2005.59

USD/UAH

43.84

EUR/UAH

50.49

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Беррон Трамп допоміг засадити росіянина за ґрати: що побачив син президента США
commentss НОВИНИ Всі новини

Беррон Трамп допоміг засадити росіянина за ґрати: що побачив син президента США

«Діяв відповідально»: британський суддя відзначив роль Беррона Трампа у затриманні нападника з Росії

28 березня 2026, 00:58
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

У Лондоні винесли вирок громадянину Росії Матвію Румянцеву, який вчинив напад на жінку. Ключову роль у викритті злочину відіграв син президента США Беррон Трамп, який став випадковим свідком інциденту в режимі реального часу.

Беррон Трамп. Фото з відкритих джерел

Інцидент стався під час відеодзвінка: Беррон спілкувався зі своєю подругою, коли на неї напав росіянин. Син американського лідера не розгубився і негайно зв'язався з правоохоронними органами Великої Британії, що дозволило поліції оперативно затримати зловмисника.

Під час судового засідання у Королівському суді Снейрсбрука дії юнака отримали високу оцінку. Суддя Джоел Беннатан, оголошуючи вердикт, підкреслив, що "Беррон Трамп належним чином і відповідально викликав екстрені служби", що стало вирішальним фактором у цій справі.

За результатами розгляду справи, Матвія Румянцева засудили до чотирьох років позбавлення волі. Суд визнав докази провини беззаперечними, враховуючи свідчення свідка-очевидця та обставини затримання.

Цей випадок привернув значну увагу світових медіа через участь члена президентської родини США у розкритті кримінального злочину на території іншої держави.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що наймолодший син президента США Дональд Трамп — Беррон Трамп — уперше за рік з’явився на публіці. 19-річний юнак відвідав звернення американського лідера під час спільного засідання Конгресу 24 лютого.

Трансляцію події 25 лютого показав телеканал Fox News. За кілька хвилин до виступу президента до зали Палати представників увійшла перша леді Меланія Трамп, яку зустріли оплесками. На своєму місці її вже чекав Беррон. Камери зафіксували короткі обійми матері й сина — стриманий, але теплий момент, який швидко поширився у соцмережах. Після цього вони привітали присутніх у залі.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини