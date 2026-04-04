«Без королей»: США на пороге крупнейшего бунта, власти готовят силовой ответ

Соединённые Штаты и десятки стран мира готовятся к масштабной волне протестов под лозунгом "Без королей". По данным The Guardian, запланировано свыше 3100 акций как минимум в 15 странах. Организаторы уверены: это может стать крупнейшим протестным движением в истории США.

Главной мишенью протестующих является политика президента Дональд Трамп, которого обвиняют в усилении авторитарных тенденций. Акции объединяют как американских граждан, так и международных активистов, недовольных курсом Вашингтона.

На фоне подготовки к протестам власти усиливают меры безопасности. Как сообщает The Intercept, федеральные агентства, включая пограничную службу, планируют закупить вооружение и спецсредства для подавления массовых выступлений на сумму около 50 миллионов долларов.

Речь идёт о поиске поставщиков для 123 видов боеприпасов. В заказе фигурируют более 242 тысяч ручных гранат и свыше 100 тысяч выстрелов для гранатомётов. Отдельное беспокойство вызывает закупка слезоточивого газа на основе хлорбензальмалонитрила – вещества, применявшегося во время войны во Вьетнаме и запрещённого для использования в военных конфликтах.

Кроме того, правоохранители намерены использовать крупные партии перцового газа с высокой концентрацией активных веществ для быстрого подавления протестующих.

На этом фоне эксперты предупреждают: столкновение между протестным движением и силовыми структурами может стать одним из самых напряжённых эпизодов внутренней политики США за последние десятилетия, а масштабы акций – выйти далеко за пределы страны.

