США «Без королей»: США на пороге крупнейшего бунта, власти готовят силовой ответ
«Без королей»: США на пороге крупнейшего бунта, власти готовят силовой ответ

Более 3000 протестов против Трампа охватят мир: силовики закупают гранаты и газ на десятки миллионов

4 апреля 2026, 09:08
Кравцев Сергей

Соединённые Штаты и десятки стран мира готовятся к масштабной волне протестов под лозунгом "Без королей". По данным The Guardian, запланировано свыше 3100 акций как минимум в 15 странах. Организаторы уверены: это может стать крупнейшим протестным движением в истории США.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Главной мишенью протестующих является политика президента Дональд Трамп, которого обвиняют в усилении авторитарных тенденций. Акции объединяют как американских граждан, так и международных активистов, недовольных курсом Вашингтона.

На фоне подготовки к протестам власти усиливают меры безопасности. Как сообщает The Intercept, федеральные агентства, включая пограничную службу, планируют закупить вооружение и спецсредства для подавления массовых выступлений на сумму около 50 миллионов долларов.

Речь идёт о поиске поставщиков для 123 видов боеприпасов. В заказе фигурируют более 242 тысяч ручных гранат и свыше 100 тысяч выстрелов для гранатомётов. Отдельное беспокойство вызывает закупка слезоточивого газа на основе хлорбензальмалонитрила – вещества, применявшегося во время войны во Вьетнаме и запрещённого для использования в военных конфликтах.

Кроме того, правоохранители намерены использовать крупные партии перцового газа с высокой концентрацией активных веществ для быстрого подавления протестующих.

На этом фоне эксперты предупреждают: столкновение между протестным движением и силовыми структурами может стать одним из самых напряжённых эпизодов внутренней политики США за последние десятилетия, а масштабы акций – выйти далеко за пределы страны.

Читайте также на портале "Комментарии" — в администрации Дональда Трампа назревает новая волна шумных кадровых решений. После увольнения генерального прокурора Белый дом может покинуть еще ряд чиновников, среди которых фигуры, непосредственно вовлеченные в международную политику. Как сообщает The Atlantic со ссылкой на источники, продолжаются активные обсуждения возможного увольнения директора ФБР Кеша Пателя, министра армии США Дэна Дрисколла и министерши труда Лори Чавес-Деремер.




Источник: https://www.theguardian.com/us-news/2026/mar/27/no-kings-protests-goals
