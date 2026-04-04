«Без королів»: США на порозі найбільшого бунту, влада готує силову відповідь

Сполучені Штати та десятки країн світу готуються до масштабної хвилі протестів під гаслом "Без королів". За даними The Guardian, заплановано понад 3100 акцій щонайменше у 15 країнах. Організатори впевнені, що це може стати найбільшим протестним рухом в історії США.

Головною мішенню протестувальників є політика президента Дональд Трамп, якого звинувачують у посиленні авторитарних тенденцій. Акції поєднують як американських громадян, так і міжнародних активістів, незадоволених курсом Вашингтона.

На тлі підготовки до протестів влада посилює заходи безпеки. Як повідомляє The Intercept, федеральні агенції, включаючи прикордонну службу, планують закупити озброєння та спецзасоби для придушення масових виступів на суму близько 50 мільйонів доларів.

Йдеться про пошук постачальників для 123 видів боєприпасів. У замовленні фігурують понад 242 тисячі ручних гранат і понад 100 тисяч пострілів для гранатометів. Окреме занепокоєння викликає закупівля сльозогінного газу на основі хлорбензальмалонітрилу – речовини, що застосовувалася під час війни у В'єтнамі та заборонена для використання у військових конфліктах.

Крім того, правоохоронці мають намір використати великі партії перцевого газу з високою концентрацією активних речовин для швидкого придушення протестувальників.

На цьому фоні експерти попереджають: зіткнення між протестним рухом і силовими структурами може стати одним із найнапруженіших епізодів внутрішньої політики США за останні десятиліття, а масштаби акцій – вийти далеко за межі країни.

