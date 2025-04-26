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Без лишней огласки: на какое решение согласились США по Украине

Telegraph пишет о том, что представители США в частном порядке предложил гарантии безопасности "коалиции желающих"

сегодня, 08:00
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Кравцев Сергей

В последние недели представители администрации США в приватной обстановке с европейскими партнерами выражали готовность дать гарантии поддержки военного контингента европейских стран, который может быть размещен в Украине в случае достижения соглашения о прекращении огня. Об этом пишет британская газета Telegraph со ссылкой на источники.

Без лишней огласки: на какое решение согласились США по Украине

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что все это время в команде Трампа публично не обещали такую поддержку, а президент Дональд Трамп даже говорил, что не думает, что британской армии она понадобится.

Однако, как выяснили журналисты издания, непублично США были готовы поддержать военный контингент коалиции по меньшей мере логистически и путем обмена разведданными. Журналисты не сообщают никаких подробностей об источниках, от которых им стала известная данная информация.

При этом подчеркивается, что никаких итоговых договоренностей на данный момент не существует, и британские источники издания подчеркивают, что предсказать решения Трампа практически невозможно. Вопрос о готовности Вашингтона вмешаться, если западные солдаты подвергнутся нападению со стороны России, пока не решен.

В то же время в разговоре с The Telegraph премьер-министр Великобритании Кир Стармер намекнул на определенный прогресс в обсуждениях. Отвечая на вопрос о том, предоставил ли Трамп гарантии безопасности, он заявил, что не прекращаются постоянные консультации, и сам Трамп неоднократно говорил, что поддержит европейцев.

Читайте также на портале "Комментарии" — призыв президента США Дональда Трампа к российскому диктатору Владимиру Путину прекратить огонь в Украине подчеркивает рискованное предположение, которое он сделал в своем стремлении к быстрому прекращению войны. Он думал, что Кремль хочет мира. Теперь же к Трампу начинает приходить понимание, что Путин его может просто использовать. Об этом сообщает The Wall Street Journal.




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Источник: https://www.telegraph.co.uk/politics/2025/04/25/us-opens-door-backing-starmer-coalition-of-willing/
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