Украина фактически стала лабораторией современной войны и опередила многие ведущие государства мира в создании новых подходов к ведению боевых действий. Такую оценку дал бывший специальный представитель США по Украине Курт Волкер во время выступления на Черноморском форуме безопасности в Одессе.

Курт Волкер. Фото: из открытых источников

По мнению американского дипломата, мир до сих пор недооценивает масштаб перемен, которые произошли на поле боя после начала полномасштабной войны. Именно Украина стала страной, первой смогшей массово интегрировать беспилотные технологии, элементы искусственного интеллекта и недорогие высокоэффективные системы в ежедневное ведение боевых действий.

Волкер подчеркнул, что преимущество украинских разработок заключается не только в их эффективности, но и относительно низкой стоимости. Это позволяет использовать такое вооружение гораздо чаще и в больших масштабах, чем многие дорогие западные аналоги.

По его словам, у стран НАТО нет такого практического опыта адаптации к современной войне, поскольку не сталкиваются ежедневно с вызовами реального фронта. Украинские военные и производители вынуждены постоянно усовершенствовать технологии, реагируя на новые угрозы буквально в режиме реального времени.

Бывший спецпредставитель США убежден, что Альянс должен не только перенимать украинский опыт, но и активнее интегрировать украинский оборонно-промышленный комплекс в западную систему безопасности. По его мнению, сотрудничество с Украиной способно существенно усилить военный потенциал НАТО.

Эксперты отмечают, что война в Украине стала катализатором глобальной трансформации военных доктрин, а украинские инновации все чаще определяют будущее современных армий мира.

Читайте на портале "Комментарии" — Европа получила сигнал от Киева: Сибига просит партнеров нанести решающий удар по Кремлю.



