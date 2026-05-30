Без України тепер ніяк: у США зробили несподівану заяву про майбутнє НАТО
Без України тепер ніяк: у США зробили несподівану заяву про майбутнє НАТО

Українські дрони, штучний інтелект і дешеві бойові системи змінюють правила війни. На Заході вже говорять про необхідність інтегрувати Україну в оборонну промисловість НАТО

30 травня 2026, 16:45
Кравцев Сергей

Україна фактично стала лабораторією сучасної війни та випередила багато провідних держав світу у створенні нових підходів до ведення бойових дій. Таку оцінку дав колишній спеціальний представник США з питань України Курт Волкер під час виступу на Чорноморському безпековому форумі в Одесі.

Курт Волкер. Фото: з відкритих джерел

На думку американського дипломата, світ досі недооцінює масштаб змін, які відбулися на полі бою після початку повномасштабної війни. Саме Україна стала країною, яка першою змогла масово інтегрувати безпілотні технології, елементи штучного інтелекту та недорогі високоефективні системи у щоденне ведення бойових дій.

Волкер наголосив, що перевага українських розробок полягає не лише в їхній ефективності, а й у відносно низькій вартості. Це дозволяє використовувати таке озброєння значно частіше та в більших масштабах, ніж багато дорогих західних аналогів.

За його словами, країни НАТО не мають такого практичного досвіду адаптації до сучасної війни, оскільки не стикаються щодня з викликами реального фронту. Українські військові та виробники змушені постійно вдосконалювати технології, реагуючи на нові загрози буквально в режимі реального часу.

Колишній спецпредставник США переконаний, що Альянс має не лише переймати український досвід, а й активніше інтегрувати український оборонно-промисловий комплекс у західну систему безпеки. На його думку, співпраця з Україною здатна суттєво посилити військовий потенціал НАТО.

Експерти зазначають, що війна в Україні вже стала каталізатором глобальної трансформації військових доктрин, а українські інновації дедалі частіше визначають майбутнє сучасних армій світу.

