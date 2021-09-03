Беженцы из Афганистана получат по 2 тысячи долларов помощи в США

Беженцы из Афганистана, которых эвакуировали в США, получат разовую финансовую помощь в 2275 долларов. Указанные средства предусмотрено направить на товары первой необходимости. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Афганистан (фото из открытых источников)

Средства будет выделять администрация президента США Джо Байдена и более 200 различных агентств, которые обеспечивали процесс эвакуации афганских граждан. Сейчас в Госдепартаменте США подтвердили, что каждый беженец получит до 2275 долларов. Деньги можно будет получить в течение нескольких месяцев. Их беженцы смогут потратить на оплату жилья, еду и другие товары первой необходимости.

"Это не привычное для нас дело. Мы не были готовы к такому. Но мы собираемся объединить все силы и возможности, чтобы помочь беженцам. Возможно, будут ошибки, ведь их не избежать, когда нужно реагировать максимально быстро", — пояснил представитель одного из агентств.

Сейчас более 50 000 афганцев получили разрешение на въезд в США, не имея специально оформленной иммиграционной визы. Те афганцы, которые помогали американским и союзным войскам во время 20-летней войны — получили визы другой категории. Им помогают прежде всего. США эвакуировали более 100 000 афганцев.

В Великобритании предложили афганцам, которые помогали их военным во время 20-летней войны, право на постоянное место жительства. Для этого афганцы, которые уже покинули страну, должны подать специальную заявку (услуга бесплатная).

Напомним, террористы вооруженной группировки "Талибан", захватившие власть в Афганистане, патрулируют местные провинции на американских вертолетах. В частности, над Кандагаром летают "Черные ястребы", которыми руководят бойцы террористической группировки. Видео об этом опубликовано в социальной сети.

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