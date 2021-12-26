Билл Гейтс назвал главную проблему, с которой столкнется мир в 2022 году

Миллиардер Билл Гейтс высказался с оптимизмом о 2022 годе. В блоге под названием "Причины для оптимизма после тяжелого года" он сделал несколько радужных прогнозов. По его словам, завершится пандемия Covid, будет запущена метавселенная и сделано немало новых сдвигов. Однако он подчеркнул, что главная проблема сейчас – это недоверие людей к правительствам.

Гейтс говорит, что дезинформация очень опасна, фото из открытых источников

"Это один из вопросов, который меня больше всего волнует в 2022 году. Е сли ваши люди вам не доверяют, они не поддержат большие новые инициативы ", – написал он.

Такое недоверие стало особенно очевидным после начала пандемии: дезинформация о Covidе распространилась как в США, так и в остальном мире, мешая показателям вакцинации в стране и в конечном итоге задерживая конец пандемии.

Исследования Pew Research Center со времен Covid показали схожие тенденции: в ходе опроса взрослых американцев в 2019 году 75% респондентов заявили, что доверие их сограждан к федеральному правительству уменьшается. Еще 64% опрошенных заявили, что доверие американцев друг к другу тоже уменьшается.

И примерно четыре из 10 респондентов считали, что недоверие усложняет решение таких проблем как здравоохранение, иммиграция и насилие с использованием оружия.

В блоге Гейтса отмечено, что круглосуточные новостные циклы, политически мотивированные заголовки и социальные сети сыграли свою роль в "растущем разрыве" — и что правительствам, возможно, понадобится регулировать онлайн-платформы, чтобы эффективно развеивать дезинформацию.

В октябре бывший инженер Facebook Фрэнсис Хауген дала показания перед комитетом Сената о "кризисе" дезинформации компании, являющейся потенциальным ранним шагом к регулированию платформы социальных сетей.

"Обычно здесь я излагаю свои идеи по поводу того, как мы можем решить проблему. Правда, в том, что у меня нет ответов. Я планирую продолжать искать и читать идеи других, особенно молодых людей. Я надеюсь, что выросшие в Интернете поколения будут иметь свежие идеи относительно того, как преодолеть проблему, которая так глубоко укоренена в Интернете", — отметил Гейтс.

Как сообщал портал, виртуальный мир скоро будет оборот в несколько триллионов долларов. Сейчас между четырьмя цифровыми гигантами – Meta, Microsoft, Epic, Roblox – идет гонка, утверждает Суини. В ближайшие три года они будут соревноваться между собой, кто первый привлечет миллиард пользователей и станет лидером, который будет устанавливать стандарты.

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