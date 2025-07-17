Благодаря этим двум людям Трамп действительно изменил свое отношение к России и Путину

Для многих неожиданный разворот позиции президента США Дональда Трампа в отношении России во многом объясняется его растущим недовольством непримиримой тактикой Владимира Путина. Однако это также было результатом многомесячных усилий "ястребов"-республиканцев, которые все это время пытались подтолкнуть Трампа к более жесткому отношению к Москве. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Telegraph".

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на источники СМИ отмечает, что центральную роль в этих усилиях сыграли посланник США в Украине Кит Келлог и госсекретарь Марко Рубио.

Авторы публикации напомнили, что несмотря на то, что Кит Келлог продолжал выступать посредником в отношениях с Украиной, в феврале он был отстранен от прямых переговоров между официальными лицами США и Москвой в пользу Стива Уиткоффа, миллиардера, не имеющего опыта дипломатической работы.

The Telegraph отмечает, что с момента вступления в должность Рубио, давний сторонник жесткой внешней политики, который когда-то называл Путина "гангстером", "бандитом" и "военным преступником", взял более примирительный тон по отношению к Москве.

При этом, по словам одного из источников издания в Конгрессе, близкие отношения Рубио с Трампом позволили ему вмешаться, когда Путин в последние недели усилил свои атаки по Украине. Помощник конгрессмена отметил, что в США начало меняться отношения к переговорному процессу, ведь риск, что россияне все испортят начал увеличиваться.

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