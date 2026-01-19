logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.41

EUR/UAH

50.44

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Блицкрига Трампа не вышло: когда теперь откроется следующее окно для переговоров по Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Блицкрига Трампа не вышло: когда теперь откроется следующее окно для переговоров по Украине

Логика Трампа – это прежде всего логика переговоров с Китаем

19 января 2026, 08:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Визит украинской делегации в США вряд ли приведет к видимым прорывам. Трамп отказался от блицкрига, но, несмотря на это, визит важный. Потому что сейчас формируется повестка дня следующих месяцев. Об этом рассказал политолог Вадим Декнисенко.

Блицкрига Трампа не вышло: когда теперь откроется следующее окно для переговоров по Украине

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"К сожалению, сейчас Трамп принял решение отложить украинский вопрос и сосредоточиться на Гренландии и на Ближнем Востоке. Но это не значит, что украинский вопрос задвинут в тупик дальнего ящика. Логика ноябрьских выборов в США заставит Трампа вернуться к украинскому вопросу уже в ближайшие несколько недель", – прогнозирует эксперт.

По его словам, визиту украинской делегации предшествовала довольно активная подготовительная работа. Посол Украины в США Ольга Стефанишина провела серию встреч с теми, кто в Америке принимает решения по бюджетам и санкциям. В частности, посол встретилась с Майком Роджерсом (председатель Комитета с Тедом Крузом (председатель Комитета по торговле Сената, а также соавтором санкций против РФ)).

В то же время, политолог обратил внимание, что украинская делегация встретится с Кушнером, Виткоффом и Дриксолом. Проще говоря – переговоры идут на самом высоком возможном на сегодняшний день уровне.

По мнению Вадима Денисенко, логика Трампа – это прежде всего логика переговоров с Китаем, где он должен противопоставить что-то шантажу редкоземам. Сейчас эта логика укладывается в три главных вещи: контроль над нефтяным рынком мира с возможностью диктовать цены; благодаря этому и не только – увеличить объемы торговли долларом. Также Трамп стремится попытаться получить контроль над главными логистическими точками мира (северный морской путь, Суэцкий и Панамский каналы).

"Исходя из этой логики Трампу пока не нужно завершение войны в Украине. Ему выгодно продолжение ослабления России. В то же время, следует обратить внимание, что все вышеназванные пункты далеки от близкого финиша. Поэтому жизнь обязательно будет вносить свои коррективы. К сожалению, блицкриг на который мы рассчитывали точно переносится. Но я остаюсь при мнении, что следующее переговорное окно возможностей откроется весной и оно будет продиктовано, прежде всего, логикой выборов и началом переговоров с Китаем", – подытожил Вадим Денисенко.

Читайте на портале "Комментарии" — что будет указывать на готовность РФ к реальным переговорам: экс-министр ответил.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости