Блицкрига Трампа не вышло: когда теперь откроется следующее окно для переговоров по Украине

Кравцев Сергей
Визит украинской делегации в США вряд ли приведет к видимым прорывам. Трамп отказался от блицкрига, но, несмотря на это, визит важный. Потому что сейчас формируется повестка дня следующих месяцев. Об этом рассказал политолог Вадим Декнисенко.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
По его словам, визиту украинской делегации предшествовала довольно активная подготовительная работа. Посол Украины в США Ольга Стефанишина провела серию встреч с теми, кто в Америке принимает решения по бюджетам и санкциям. В частности, посол встретилась с Майком Роджерсом (председатель Комитета с Тедом Крузом (председатель Комитета по торговле Сената, а также соавтором санкций против РФ)).
В то же время, политолог обратил внимание, что украинская делегация встретится с Кушнером, Виткоффом и Дриксолом. Проще говоря – переговоры идут на самом высоком возможном на сегодняшний день уровне.
По мнению Вадима Денисенко, логика Трампа – это прежде всего логика переговоров с Китаем, где он должен противопоставить что-то шантажу редкоземам. Сейчас эта логика укладывается в три главных вещи: контроль над нефтяным рынком мира с возможностью диктовать цены; благодаря этому и не только – увеличить объемы торговли долларом. Также Трамп стремится попытаться получить контроль над главными логистическими точками мира (северный морской путь, Суэцкий и Панамский каналы).
