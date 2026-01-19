Блицкрига Трампа не вышло: когда теперь откроется следующее окно для переговоров по Украине

Визит украинской делегации в США вряд ли приведет к видимым прорывам. Трамп отказался от блицкрига, но, несмотря на это, визит важный. Потому что сейчас формируется повестка дня следующих месяцев. Об этом рассказал политолог Вадим Декнисенко.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"К сожалению, сейчас Трамп принял решение отложить украинский вопрос и сосредоточиться на Гренландии и на Ближнем Востоке. Но это не значит, что украинский вопрос задвинут в тупик дальнего ящика. Логика ноябрьских выборов в США заставит Трампа вернуться к украинскому вопросу уже в ближайшие несколько недель", – прогнозирует эксперт.

По его словам, визиту украинской делегации предшествовала довольно активная подготовительная работа. Посол Украины в США Ольга Стефанишина провела серию встреч с теми, кто в Америке принимает решения по бюджетам и санкциям. В частности, посол встретилась с Майком Роджерсом (председатель Комитета с Тедом Крузом (председатель Комитета по торговле Сената, а также соавтором санкций против РФ)).

В то же время, политолог обратил внимание, что украинская делегация встретится с Кушнером, Виткоффом и Дриксолом. Проще говоря – переговоры идут на самом высоком возможном на сегодняшний день уровне.

По мнению Вадима Денисенко, логика Трампа – это прежде всего логика переговоров с Китаем, где он должен противопоставить что-то шантажу редкоземам. Сейчас эта логика укладывается в три главных вещи: контроль над нефтяным рынком мира с возможностью диктовать цены; благодаря этому и не только – увеличить объемы торговли долларом. Также Трамп стремится попытаться получить контроль над главными логистическими точками мира (северный морской путь, Суэцкий и Панамский каналы).

"Исходя из этой логики Трампу пока не нужно завершение войны в Украине. Ему выгодно продолжение ослабления России. В то же время, следует обратить внимание, что все вышеназванные пункты далеки от близкого финиша. Поэтому жизнь обязательно будет вносить свои коррективы. К сожалению, блицкриг на который мы рассчитывали точно переносится. Но я остаюсь при мнении, что следующее переговорное окно возможностей откроется весной и оно будет продиктовано, прежде всего, логикой выборов и началом переговоров с Китаем", – подытожил Вадим Денисенко.

Читайте на портале "Комментарии" — что будет указывать на готовность РФ к реальным переговорам: экс-министр ответил.



