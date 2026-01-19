Бліцкригу Трампа не вийшло: коли тепер відкриється наступне вікно для переговорів по Україні

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Візит української делегації в США навряд чи призведе до якихось видимих проривів. Трамп відмовився від бліцкригу, але попри це – візит важливий. Бо зараз формується повістка дня на наступні місяці. Про це розповів політолог Вадим Декнисенко.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
За його словами, візиту української делегації передувала доволі активна підготовча робота. Посол України в США Ольга Стефанішина провела серію зустрічей із тими, хто в Америці приймає рішення по бюджетам і по санкціям. Зокрема, посол зустрілася з Майком Роджерсом (голова Комітету зі Тедом Крузом (голова Комітету з торгівлі Сенату, а також він є співавтором санкцій проти РФ).
В той же час політолог звернув увагу, що українська делегація зустрінеться з Кушнером, Віткоффом та Дріксолом. Простіше кажучи – переговори йдуть на найвищому можливому на сьогодні рівні.
На думку Вадима Денисенка, логіка Трампа – це перш за все логіка переговорів з Китаєм, де він має протиставити щось шантажу рідкоземами. Зараз ця логіка вкладається в три головні речі: контроль над нафтовим ринком світу з можливістю диктувати ціни; завдяки цьому і не тільки — збільшити обсяги торгівлі доларом. Також Трамп прагне спробувати отримати контроль над головними логістичним точками світу (північний морський шлях, Суецький та Панамський канали).
Читайте також на порталі "Коментарі" — що вказуватиме на готовність РФ до реальних переговорів: екс-міністр дав відповідь.