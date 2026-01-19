Бліцкригу Трампа не вийшло: коли тепер відкриється наступне вікно для переговорів по Україні

Візит української делегації в США навряд чи призведе до якихось видимих проривів. Трамп відмовився від бліцкригу, але попри це – візит важливий. Бо зараз формується повістка дня на наступні місяці. Про це розповів політолог Вадим Декнисенко.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"На жаль, зараз Трамп прийняв рішення відкласти українське питання і зосередитися на Гренландії та Близькому Сході. Але це не означає, що українське питання засунуто у глухий кут дальнього ящика. Логіка листопадових виборів в США змусить Трампа повернутися до українського питання вже в найближчі кілька тижнів", – прогнозує експерт.

За його словами, візиту української делегації передувала доволі активна підготовча робота. Посол України в США Ольга Стефанішина провела серію зустрічей із тими, хто в Америці приймає рішення по бюджетам і по санкціям. Зокрема, посол зустрілася з Майком Роджерсом (голова Комітету зі Тедом Крузом (голова Комітету з торгівлі Сенату, а також він є співавтором санкцій проти РФ).

В той же час політолог звернув увагу, що українська делегація зустрінеться з Кушнером, Віткоффом та Дріксолом. Простіше кажучи – переговори йдуть на найвищому можливому на сьогодні рівні.

На думку Вадима Денисенка, логіка Трампа – це перш за все логіка переговорів з Китаєм, де він має протиставити щось шантажу рідкоземами. Зараз ця логіка вкладається в три головні речі: контроль над нафтовим ринком світу з можливістю диктувати ціни; завдяки цьому і не тільки — збільшити обсяги торгівлі доларом. Також Трамп прагне спробувати отримати контроль над головними логістичним точками світу (північний морський шлях, Суецький та Панамський канали).

"Виходячи з цієї логіки Трампу поки не потрібне завершення війни в Україні. Йому вигідне продовження ослаблення Росії. В той же час, варто звернути увагу, що всі вищеназвані пункти далекі від близького фінішу. А тому життя обовʼязково буде вносити свої корективи. На жаль, бліцкриг на який ми розраховували точно переноситься. Але я залишаюся при думці, що наступне переговорне вікно можливостей відкриється навесні і воно буде продиктоване, перш за все, логікою виборів та початком переговорів з Китаєм", – підсумував Вадим Денисенко.

